Шоу Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу пресс-служба

Недавно канал 1+1 заявил о старте съемок нового сезона самого загадочного шоу страны «Маскарад», в котором звезды шоу-бизнеса, спорта, кино и телевидения в образах фантастических героев демонстрируют свои таланты.