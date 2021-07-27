Шоу Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды

27 июля 2021 13:23 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Шоу Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды
Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу
пресс-служба

Недавно канал 1+1 заявил о старте съемок нового сезона самого загадочного шоу страны «Маскарад», в котором звезды шоу-бизнеса, спорта, кино и телевидения в образах фантастических героев демонстрируют свои таланты.

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За победу в шоу Маскарад 2 сезон будут соревноваться две звездные команды, которые будут пытаться отгадать как можно больше знаменитостей в загадочных образах. Уже известно, что в состав первой команды вошли Маша Ефросинина, Юлия Санина и Юрий Ткач. Сегодня же стали известны имена второй тройки, которая будет бороться за победу. Участниками второй команды стали: легенда украинской сцены Ирина Билык, которая долгое время не появлялась на телевидении, певец Дантес, а капитаном звездного трио стал юморист Игорь Ласточкин.

Я счастлива, что смогу впервые за много лет окунуться в мир телевизионного шоу, тем более, что в нем принимают участие известные люди, мои коллеги. В прошлом сезоне мы смотрели «Маскарад» всей семьей и спорили, кто скрывается в образах. Я угадала только одного персонажа. Надеюсь, что в роли жюри смогу угадать гораздо больше звезд. Я очень тщательно готовилась: вспомнила всех звезд, которые есть в нашем шоу-бизнесе, запомнила всю молодежь, их имена, ведь сейчас все больше артистов поют под псевдонимами. Очень хочу увидеть в фантастических образах кого-то из своих друзей по сцене, а может и бывших возлюбленных, - сказала о своем участии Ирина Билык.

Маскарад 2 сезон: Игорь Ласточкин, Ирина Билык и Дантес

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За право первым открыть артиста в образе фантастического героя команды будут соревноваться в конкурсе под названием «Липсинк батл», а зрители в зале с помощью приложения в смартфоне будут решать, чья пародия была лучше.

Главной особенностью шоу «Маскарад» является то, что коллеги по шоу-бизнесу продемонстрируют свои скрытые таланты, о которых мы даже не догадывались. Поэтому я жду wow-эффекта. Как капитан команды звезд могу сказать, что во время разгадывания участников мы планируем опираться на интуицию, чувство юмора, слух и логику. В любом случае это будет интересно. Интрига невероятная, - прокомментировал капитан команды Игорь Ласточкин.

Напомним,

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