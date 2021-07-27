MELOVIN признался, что ему стали угрожать после каминг-аута: Писали, что порежут меня

27 июля 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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MELOVIN признался, что ему стали угрожать после каминг-аута: Писали, что порежут меня
Певец MELOVIN
instagram.com/melovin_official

Певец MELOVIN сделал каминг-аут, чтобы поддержать тех, кто боится заявить о своей сексуальной ориентации. Социальные сети взорвались неоднозначной реакцией, на которую певец реагирует спокойно.

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Певец MELOVIN журналистам программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказал, что после признания в собственной бисексуальности, начал получать угрозы.

Меня оскорбило одно, когда СМИ начали писать, что это хайп. Нет, это не так, ведь мне важно, чтобы люди сознательно могли сделать этот шаг на встречу своим родителям и друзьям. В моем окружении есть те, кто боятся этого. Недавно случилась такая ситуация на концерте, когда двое охранников отказались работать со мной из-за моего признания в бисексуальности. Хейта много, но для меня он ничего не значит. Даже угрозы в директ порезать меня, не пугают. У меня есть телохранитель, я ничего не боюсь, что я такого сделал ?!, - говорит певец.

Певец MELOVIN / социальная сеть Facebook

Отметим, что со сцены музыкального фестиваля на ВДНХ артист публично заявил о своей сексуальной ориентации, поцеловав парня и девушку на одной сцене.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости MELOVIN каминг-аут

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