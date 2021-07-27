MELOVIN признался, что ему стали угрожать после каминг-аута: Писали, что порежут меня Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певец MELOVIN instagram.com/melovin_official

Певец MELOVIN сделал каминг-аут, чтобы поддержать тех, кто боится заявить о своей сексуальной ориентации. Социальные сети взорвались неоднозначной реакцией, на которую певец реагирует спокойно.