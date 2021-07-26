Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера

26 июля 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера
Британская модель Китти Спенсер
instagram.com/kitty.spencer

Еще одна родственница принцев Гарри и Уильяма вышла замуж.

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Речь идет о племяннице принцессы Дианы - 30-летней красавице Китти Спенсер. Двоюродная сестра британских принцев вышла замуж за миллиардера.

Девушке удалось покорить сердце 62-летнего Марка Льюиса из Южной Африки, который старше ее отца Чарльза Спенсера на пять лет.

Пышное торжество состоялось под Римом, на вилле Альдобрандини в городке Фраскати. Для своих близких друзей и родственников молодожены устроили роскошный итальянский прием. 

Британская модель Китти Спенсер / instagram.com/royalfashionpolice
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Среди гостей оказались сестры Китти – близняшки Элиза и Амели, подруга Пикси Лотт, а также дети жениха от первого брака.

Невеста покорила гостей изысканным свадебным платьем от Dolce & Gabbana. Также ее праздничный образ дополняли длинная фата, сдержанная прическа и макияж.

Британская модель Китти Спенсер / instagram.com/kitty.spencer
Напомним, 

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