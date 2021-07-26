Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера
Еще одна родственница принцев Гарри и Уильяма вышла замуж.
Девушке удалось покорить сердце 62-летнего Марка Льюиса из Южной Африки, который старше ее отца Чарльза Спенсера на пять лет.
Пышное торжество состоялось под Римом, на вилле Альдобрандини в городке Фраскати. Для своих близких друзей и родственников молодожены устроили роскошный итальянский прием.
Невеста покорила гостей изысканным свадебным платьем от Dolce & Gabbana. Также ее праздничный образ дополняли длинная фата, сдержанная прическа и макияж.