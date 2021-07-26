Елена Кравец уже в третий раз могла не попасть на съемки Вечернего Квартала: Мне сделали операцию

26 июля 2021 00:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Елена Кравец уже в третий раз могла не попасть на съемки Вечернего Квартала: Мне сделали операцию
Актриса Елена Кравец
instagram.com/lennykravets

В начале июля Елена Кравец шокировала заявлением, что, будучи дома, сломала ногу. Актриса запуталась в собственных широких шелковых штанах и упала. Очень сильно ударилась пяткой о дверной косяк.

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Телеведущая Елена Кравец сначала была уверена, что это просто вывих, однако позже нога начала сильно отекать и болеть. Как оказалось – перелом.

Перелом пятой плюсневой кости со смещением, – рассказала в Кравец. – Сделали операцию. Но все будет норм. Иногда состояние бывает на грани. Но что поделать, так случилось. Для чего-то меня остановило. Остановка по требованию.

Сейчас нога загипсована и передвигается актриса исключительно на костылях. Однако Кравец не отказалась от съемок в Вечернем Квартале, которые на днях проходили в Киеве.

Елена Кравец на костылях на съемках / кадр из программы

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В интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светской жизни" Елена призналась, что просто не могла подвести свой коллектив. Ведь это уже мог быть третий раз, когда она по определенным причинам могла пропустить съемки программы.

Я не могу совсем так подвести. Тем более в прошлом году это был у меня коронавирус. Снимали Квартал без меня. Пять лет назад - была двойня. Они снимали без меня. Что ж такое, что это за актриса такая. Я никогда в жизни так себя не чувствовала. Никогда не выходила на костылях на сцену. Но все когда-то бывает впервые, и дай Бог в последний раз.

Елена Кравец на съемках Вечернего квартала / кадр из программы

Напомним,

 

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