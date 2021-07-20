Елена Кравец показала редкое фото двойняшек в честь их первого юбилея

20 июля 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Елена Кравец показала редкое фото двойняшек в честь их первого юбилея
Актриса Елена Кравец
instagram.com/lennykravets

Актриса Елена Кравец ведет довольно скрытый образ жизни.

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Особенно это касается ее личной жизни. Если о творчестве Елена Кравец готова рассказывать часами, то откровениями о своей семье она делится очень редко.

Долгое время Елене удавалось скрывать свою вторую беременность. Да и после рождения двойняшек актриса не стала баловать публику их фотографиями.

На днях Иван и Екатерина отпраздновали свой первый юбилей - 5 лет. В честь этого события звезда Студии «Квартал 95» устроила для своих младших наследников праздник с участием аниматоров.

Дети Елены Кравец - Ваня и Катя / instagram.com/lennykravets
В честь первого юбилея Вани и Кати Кравец даже поделилась несколькими фотографиями малышей на своей странице в Инстаграм. 

Дети Елены Кравец - Ваня и Катя / instagram.com/lennykravets
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На следующий день после дня рождения, Елена также умилила своих фолловеров милыми кадрами с Ваней и Катей. Радости публики не было предела.

Утро после дня рождения в 5 лет выглядит вот так, если что, – подписала кадр счастливая мама.

Дети Елены Кравец - Ваня и Катя / instagram.com/lennykravets
Напомним,

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