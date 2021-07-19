Кріпосна. Жадана любов: тизер костюмированной мелодрамы вызвал бурю обсуждений

19 июля 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Кріпосна. Жадана любов: тизер костюмированной мелодрамы вызвал бурю обсуждений

Уже скоро на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера третьего сезона костюмированной мелодрамы «Крепостная» – «Кріпосна. Жадана любов».

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Многомиллионная армия поклонников сериала Крепостная уже затаила дыхание перед премьерой и придумывает различные версии развития событий. Новый трейлер еще больше заинтриговал зрителей.

Недавно на официальном сайте и страницах в социальных сетях телеканала СТБ был опубликован украиноязычный ролик о новом сезоне костюмированной мелодрамы «Крепостная» – «Кріпосна. Жадана любов». Он вызвал бурю обсуждений в комментариях, но больше всего заинтриговал новыми кадрами. Кто-то предположил, что Жадан таки убит, а кто-то все же уверен, что это невозможно...

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«Немає гіршого випробування, ніж смерть коханої людини. А усвідомлення того, що все це твоя провина, перетворює твоє життя на пекло...» – такими словами начинается трейлер. Поэтому многие фанаты все же уверены, что так создатели «Крепостной» намекают на смерть Андрея Жадана. Однако такие предположения вызвали дискуссию в комментариях.

«Я так поняла, что Жадана убили?», «То, что Катя в черном, еще ничего не означает», «Судя по Катиным чёрным нарядам Жадана убьют, а это огорчает больше всего», «Немає гіршого, ніж оце «СКОРО», «Я думаю, что Жадан жив!», «Может все-таки убит не Жадан?», «Дуже чекаю і знаю, що не менш емоційним та цікавим буде цей сезон! І заміна головної акторки цього не змінить», «Ну, когда уже премьера?», «Дуже чекаю на прем`єру».

Сошлись поклонники только в том, что с нетерпением ждут премьеру нового сезона, которая состоится уже этой осенью.

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