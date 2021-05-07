Крепостная-3: Наталка Денисенко рассказала, что ждет Ларису Яхонтову в новом сезоне костюмированной драмы

Уже осенью зрители телеканала СТБ увидят долгожданную премьеру 3 сезона масштабной костюмированной мелодрамы Крепостная.

В продолжении любимого сериала откроется, что же судьба уготовила для Кати Вербицкой , остался ли жив Андрей Жадан, как сложится жизнь других уже знакомых и любимых героев. Будут ли счастливы жестокий помещик Петр Червинский с яркой и соблазнительной актрисой Ларисой Яхонтовой – рассказала исполнительница роли Ларисы – Наталка Денисенко.

Роман помещика Петра Червинского и актрисы Ларисы Яхонтовой стал самым громким адюльтером в “Крепостной”. Он – крайне категоричный и строгий, она – притягательная и творческая. Властный помещик Червинский потерял от актрисы голову, и, казалось, стал совершенно другим человеком, его жестокость сменилась мягкостью и учтивостью. Он, пренебрегая всеми правилами морали, открыто показывал свою увлеченность Яхонтовой, из-за чего у его законной супруги Анны случился сердечный приступ, и она скончалась.

Петр сделал Ларисе предложение, а вскоре Яхонтова узнала, что ждет ребенка. В третьем сезоне у героев будет совсем иная насыщенная драматическими поворотами история. Петр грезит о вот-вот родившемся наследнике, но будет шокирован новостью – его старший сын Григорий покончил с собой.

У Ларисы и Петра родится сын Лев, но это радостное событие не принесет им желанного счастья. Лариса станет мамой, и это разделит ее жизнь на “до” и “после”. Сама актриса признается, что плакала над ролью в третьем сезоне “Крепостной”.

Моя героиня уже не та игривая девушка, которой зрители помнят ее в предыдущих сезонах. Лариса стала взрослой мудрой женщиной, у нее с Петром родится ребенок. Их ждет много испытаний. Когда я читала сценарий, и играла сцены – у меня сжималось сердце. Я сама мама и для меня ее судьба вызвала много переживаний. Но роль Ларисы – это роль, над которой я плакала от счастья! Счастье, что Тала Пристаецкая, сценаристы и команда проекта, дали мне возможность быть такой! – поделилась Наталка Денисенко.

Актриса также заинтриговала, что в продолжении “Крепостной” она сыграет вместе с супругом Андреем Фединчиком.

У Андрея в “Крепостной” такой грим, что он просто неузнаваем! Не буду раскрывать всех тайн, кто мы друг другу в новом сезоне, но скажу, что я не могла на него спокойно смотреть, он вызывал у меня отвращение! Конечно, это была его задача по сюжету. Режиссер мне сразу сказал: “Тебя должно просто воротить от него”! У Андрея это получилось, он потрясающий актер. Представляете, мой любимый муж был мне крайне неприятен, – рассказывает Наталка.

Что же случится в жизни Ларисы Яхонтовой, зрители узнают уже этой осенью на телеканале СТБ!

Напомним,