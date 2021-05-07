Владимир Остапчук с супругой Кристиной готовятся стать родителями
Супруга Владимира Остапчука поделилась деталями их нынешней семейной жизни.
Нюансы бракоразводного процесса длятся до сих пор, но это не мешает Владимиру и Кристине с каждым днем любить друг друга еще сильнее. Более того, пара планирует купить себе дом.
Не стала Кристина скрывать того факта, что они с Владимиром планируют в ближайшее время стать родителями. Сейчас они активно идут к этой цели.
Если бы можно было сказать эту дату, я бы обязательно сказала. Но мы, как семья молодая, не напрягаясь идем к цели, – поделилась супруга Остапчука.
Напомним,