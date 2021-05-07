Владимир Остапчук с супругой Кристиной готовятся стать родителями

Супруга Владимира Остапчука поделилась деталями их нынешней семейной жизни.

В разгар осени 2020 года Владимир Остапчук сыграл пышную свадьбу на берегу Днепра со своей любимой Кристиной. Паре удалось связать свои отношения даже на фоне громкого развода ведущего.

Нюансы бракоразводного процесса длятся до сих пор, но это не мешает Владимиру и Кристине с каждым днем любить друг друга еще сильнее. Более того, пара планирует купить себе дом.

Владимир и Кристина Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Этой новостью Кристина поделилась во время интервью программе «Зірковий шлях». Это будет одноэтажный особняк, в котором будут предусмотрены комнаты для детей Владимира от первого брака.

Не стала Кристина скрывать того факта, что они с Владимиром планируют в ближайшее время стать родителями. Сейчас они активно идут к этой цели.

Если бы можно было сказать эту дату, я бы обязательно сказала. Но мы, как семья молодая, не напрягаясь идем к цели, – поделилась супруга Остапчука.

Владимир и Кристина Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним,