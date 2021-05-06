Звезда сериала "Папаньки" Ольга Атанасова рассталась с мужем спустя 9 лет брака
36-летняя актриса Ольга Лукьяненко (Атанасова) призналась, что рассталась со своим супругом.
Пара вместе не живет, однако им удалось сохранить дружеские отношения ради их 8-летней дочери Адель. Актриса призналась, что пыталась сохранить брак. Пять месяцев они переживали непростой период, и пришли к решению все же расстаться.
Мы с Сережей разошлись. У нас был непростой период, скажем так, 5 месяцев и решение пришло 2 месяца назад, – рассказала Ольга Лукьяненко.
Что стало причиной расставания пары – не известно. Актриса не стала уточнять. Ольга отметила, что Адель осталась жить вместе с ней. Сергей помогает в воспитании дочери. Официально пара еще не развелась.
Напомним,