Звезда сериала "Папаньки" Ольга Атанасова рассталась с мужем спустя 9 лет брака

6 мая 2021 22:40 Юлия Туренко
Звезда сериала
Актриса Ольга Лукьяненко (Атанасова)
социальная сеть Instagram

36-летняя актриса Ольга Лукьяненко (Атанасова) призналась, что рассталась со своим супругом.

Читайте такжеВлад Топалов вслед за своей женой Региной Тодоренко госпитализирован в больницу: пара под капельницами
Об этом звезда сериалов "Кадетство" и "Папаньки" рассказала в интервью программе Dorotye. Ольга прожила в браке с Сергеем около 9 лет, но сохранить отношения супругам так и не удалось.

Пара вместе не живет, однако им удалось сохранить дружеские отношения ради их 8-летней дочери Адель. Актриса призналась, что пыталась сохранить брак. Пять месяцев они переживали непростой период, и пришли к решению все же расстаться.

Мы с Сережей разошлись. У нас был непростой период, скажем так, 5 месяцев и решение пришло 2 месяца назад, – рассказала Ольга Лукьяненко.

Ольга Атанасова с супругом Сергеем / социальная сеть Instagram

Что стало причиной расставания пары – не известно. Актриса не стала уточнять. Ольга отметила, что Адель осталась жить вместе с ней. Сергей помогает в воспитании дочери. Официально пара еще не развелась.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд разводы звезд социальные сети Кадетство новости Папаньки Ольга Атанасова расставание Ольга Лукьяненко

Материалы по теме

Влад Топалов вслед за своей женой Региной Тодоренко госпитализирован в больницу: пара под капельницами
Новости

Влад Топалов вслед за своей женой Региной Тодоренко госпитализирован в больницу: пара под капельницами
Кендалл Дженнер призналась, что страдает от ночных панических атак
Новости

Кендалл Дженнер призналась, что страдает от ночных панических атак
Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров расскажет правду, развенчав все интернет-мифы, о жизни женщин в Пакистане
Анонсы на ТВ

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров расскажет правду, развенчав все интернет-мифы, о жизни женщин в Пакистане
Магнитные бури 7 мая 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 7 мая 2021 в Украине

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 9 выпуске от 30.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 9 выпуске от 30.04.2021
Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)
Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Летний снег: смотреть онлайн 1-4 серии от 04.05.2021

Летний снег: смотреть онлайн 1-4 серии от 04.05.2021
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK