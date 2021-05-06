Влад Топалов вслед за своей женой Региной Тодоренко госпитализирован в больницу: пара под капельницами

6 мая 2021 14:15 Юлия Туренко
Влад Топалов вслед за своей женой Региной Тодоренко госпитализирован в больницу: пара под капельницами
Влад Топалов с Региной Тодоренко и сыном
instagram.com/reginatodorenko

Влад Топалов и Регина Тодоренко не на шутку встревожили своих поклонников.

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Миллионы поклонников сейчас переживают за состояние здоровья супружеской пары. Регина Тодоренко и Влад Топалов сейчас находятся в больнице.

Супруги попали в медучреждение не вместе. Сначала Регина сообщила, что она находится под капельницей и опубликовала фото с больничной палаты.

Все будет хорошо! – написала телеведущая в Инстаграм-сториз.

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Спустя сутки в микроблоге ее супруга также появились видео, на которых видно, что Влад под капельницей.

Что произошло с супругами – не известно. Регина и Влад пообещали рассказать позже. А мы желаем паре скорейшего выздоровления!

Напомним,

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