Влад Топалов вслед за своей женой Региной Тодоренко госпитализирован в больницу: пара под капельницами

Влад Топалов и Регина Тодоренко не на шутку встревожили своих поклонников.

Миллионы поклонников сейчас переживают за состояние здоровья супружеской пары. Регина Тодоренко и Влад Топалов сейчас находятся в больнице.

Супруги попали в медучреждение не вместе. Сначала Регина сообщила, что она находится под капельницей и опубликовала фото с больничной палаты.

Все будет хорошо! – написала телеведущая в Инстаграм-сториз.

Спустя сутки в микроблоге ее супруга также появились видео, на которых видно, что Влад под капельницей.

Что произошло с супругами – не известно. Регина и Влад пообещали рассказать позже. А мы желаем паре скорейшего выздоровления!

Напомним,