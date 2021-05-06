Влад Топалов вслед за своей женой Региной Тодоренко госпитализирован в больницу: пара под капельницами
Влад Топалов и Регина Тодоренко не на шутку встревожили своих поклонников.
Супруги попали в медучреждение не вместе. Сначала Регина сообщила, что она находится под капельницей и опубликовала фото с больничной палаты.
Все будет хорошо! – написала телеведущая в Инстаграм-сториз.
Что произошло с супругами – не известно. Регина и Влад пообещали рассказать позже. А мы желаем паре скорейшего выздоровления!
Напомним,