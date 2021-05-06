Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко рассказала, как сложилась ее жизнь после проекта
Победительница пятого сезона реалити Нового канала Валерия #Чича Ткаченко рассказала, как изменилась после участия в «Від пацанки до панянки».
Помнишь, как попробовала наркотики?
– В 13 лет впервые покурила траву. Позже попробовала фен. Попала не в ту компанию. Там употребляли наркотики. И я присела.
Почему решила отправить заявку на кастинг в проект?
– Понимала, что если сейчас ничего не изменю в своей жизни, то у меня не будет хорошего будущего. Ведь кроме употребления наркотиков, я еще делала «закладки». А еще меня вдохновила видеовизитка победительницы четвертого сезона реалити Жени Мазур.
На проекте ты пережила ломки. Расскажи об этом опыте.
– Они были очень продолжительные, из-за них я даже думала покинуть реалити. Но меня не отпускала съемочная группа и всячески помогала. За что я им очень благодарна.
– На неделе, когда мы боролись со страхами. У каждой из нас было индивидуальное испытание по психологии в психиатрической лечебнице. Когда зашла в свою «палату», увидела видео, где я курила, а племянница пускала пузыри. Расплакалась. Боялась ее потерять. И задумалась, чем наполняла свою жизнь, и к каким последствиям могут привести мои действия. Тогда и поняла, что ни за что не вернусь к жизни, которой жила до проекта.
Ты могла подумать, что станешь победительницей проекта?
Как сейчас у тебя обстоят дела с Zависимостью?
– Еще на проекте пообещала, что удержусь от наркотиков. Хотя, признаюсь, было страшно возвращаться в обычную жизнь. Особенно страшно было ехать домой. Ведь ты идешь по улицам, а там каждый угол напоминает о наркотиках.
Домой в Таврийск ты не вернулась?
– Переехала в Киев и пытаюсь обустроиться в столице. Но пока карантин вносит коррективы в мои планы.
Каким был путь Леры к победе на проекте – смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» на сайте Нового канала.