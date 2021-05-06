Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко рассказала, как сложилась ее жизнь после проекта

6 мая 2021 16:30 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко рассказала, как сложилась ее жизнь после проекта
Победительница 5 сезона реалити «Від пацанки до панянки» Валерия #Чича Ткаченко
пресс-служба Нового канала

Победительница пятого сезона реалити Нового канала Валерия #Чича Ткаченко рассказала, как изменилась после участия в «Від пацанки до панянки».

Читайте такжеНазвана причина смерти мужа Елизаветы II
Только отгремел выпускной бал из Школы леди. Педагоги огласили имя победительницы пятого сезона «Від пацанки до панянки». Ею стала самая младшая участница – 17-летняя Валерия #Чича Ткаченко. Новый канал поговорил с девушкой о ее пути на проекте, и как она живет сейчас. 

Помнишь, как попробовала наркотики? 

– В 13 лет впервые покурила траву. Позже попробовала фен. Попала не в ту компанию. Там употребляли наркотики. И я присела. 

Почему решила отправить заявку на кастинг в проект? 

– Понимала, что если сейчас ничего не изменю в своей жизни, то у меня не будет хорошего будущего. Ведь кроме употребления наркотиков, я еще делала «закладки». А еще меня вдохновила видеовизитка победительницы четвертого сезона реалити Жени Мазур.

На проекте ты пережила ломки. Расскажи об этом опыте.  

– Они были очень продолжительные, из-за них я даже думала покинуть реалити. Но меня не отпускала съемочная группа и всячески помогала. За что я им очень благодарна. 

Победительница 5 сезона реалити «Від пацанки до панянки» Валерия #Чича Ткаченко / пресс-служба Нового канала
В какой момент ты поняла, что больше никогда не вернешься к прежней жизни? 

– На неделе, когда мы боролись со страхами. У каждой из нас было индивидуальное испытание по психологии в психиатрической лечебнице. Когда зашла в свою «палату», увидела видео, где я курила, а племянница пускала пузыри. Расплакалась. Боялась ее потерять. И задумалась, чем наполняла свою жизнь, и к каким последствиям могут привести мои действия. Тогда и поняла, что ни за что не вернусь к жизни, которой жила до проекта. 

Ты могла подумать, что станешь победительницей проекта? 

Читайте такжеАнна Седокова похвасталась пышными ягодицами в бикини
– На кастинге был смешной момент, когда я сказала руководительнице Ксении Бабенко, что стану победительницей. Она очень удивилась (смеется). Видимо, напророчила победу. Но после бала не могла поверить, что именно я стала победительницей пятого сезона. 

Как сейчас у тебя обстоят дела с Zависимостью? 

– Еще на проекте пообещала, что удержусь от наркотиков. Хотя, признаюсь, было страшно возвращаться в обычную жизнь. Особенно страшно было ехать домой. Ведь ты идешь по улицам, а там каждый угол напоминает о наркотиках. 

Домой в Таврийск ты не вернулась? 

– Переехала в Киев и пытаюсь обустроиться в столице. Но пока карантин вносит коррективы в мои планы. 

Каким был путь Леры к победе на проекте – смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» на сайте Нового канала.  

пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Облако тегов

Від пацанки до панянки Новый Канал новости телешоу Від пацанки до панянки-5 телешоу 2021 Валерия Ткаченко

Материалы по теме

Холостяк. Как выйти замуж: как влияет на отношения первое романтическое путешествие
Анонсы на ТВ

Холостяк. Как выйти замуж: как влияет на отношения первое романтическое путешествие
Говорит Украина: подросток, подозреваемый в убийстве семьи, впервые рассказал о том, что произошло
Анонсы на ТВ

Говорит Украина: подросток, подозреваемый в убийстве семьи, впервые рассказал о том, что произошло
Магнитные бури 7 мая 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 7 мая 2021 в Украине
Влад Топалов вслед за своей женой Региной Тодоренко госпитализирован в больницу: пара под капельницами
Новости

Влад Топалов вслед за своей женой Региной Тодоренко госпитализирован в больницу: пара под капельницами

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 9 выпуске от 30.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 9 выпуске от 30.04.2021
Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)
Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)
Летний снег: смотреть онлайн 1-4 серии от 04.05.2021

Летний снег: смотреть онлайн 1-4 серии от 04.05.2021
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK