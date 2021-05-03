Від пацанки до панянки 5 сезон финал: кто стал победительницей шоу

Имя победительницы реалити Від пацанки до панянки 5 сезон, а также остальные подробности финала - читайте в нашем материале.

Преподаватели Школы леди назвали "пацанку", которая, по их мнению, больше всех заслуживает победы в 5 сезоне реалити Нового канала "Від пацанки до панянки" . Для преподавателей такое решение было сложным, ведь каждая из учениц-финалисток заслуживала победы.

Девушки прошли сложный путь работы над собой – за девять недель неуправляемые и агрессивные «пацанки» пересмотрели свою прошлую жизнь и поведение и изменились до неузнаваемости. И сегодня – в роскошных платьях, с красивыми осанками, улыбками и искорками в глазах, – в финалистках реалити "Від пацанки до панянки 5 сезон" трудно узнать эмоционально неустойчивых грубиянок, которые из-за пустяка могли затеять драку.

И так, победительницей 5 сезона реалити "Від пацанки до панянки" стала 17-летняя Валерия #Чича Ткаченко!