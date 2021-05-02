Пасха 2021: как украинские звезды отмечают праздник – Instagram-хроника
2 мая 2021 15:10
Пасха 2021: как украинские звезды отмечают праздник – Instagram-хроника
instagram.com/kamenskux
Сегодня, 2 мая, православные христиане празднуют Светлое Христово воскресение.
Пасху верующие встречали не только в узком семейном кругу, но и отправились в храмы на богослужения с пасхальными корзинками. Исключением не стали и украинские знаменитости.
Как празднуют Пасху 2021 звезды, их поздравления со светлым днем – читайте в материале TV.UA. Также смотрите яркие фотографии, которыми они поделились в своих Instagram-аккаунтах.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Христос Воскрес! Кожній родині бажаємо здоров’я, злагоди, миру і тільки гарних новин. Дякуємо всім за привітання. Людей Горбунових буде більше! – поздравила телеведущая, и поблагодарила за поздравления с третьей беременностью.
Наталка Денисенко
Христос Воскрес! Зі світлим святом Пасхи! Я очень люблю это праздник, у меня внутри особая трактовка этого дня. Сразу после Пасхи наступает тепло и невероятное просыпание природы. Для меня это праздник света, семейных ценностей и божественной любви. Ведь в какого Бога мы не верили бы, Он очень очень любит нас, и ведёт нас по жизни самими лучшими путями, которые мы можем для себя выбрать. Пусть в ваши семьи с этим праздником войдёт ещё больше света и прекрасных событий. Обнимаююююю!
Светлана Тарабарова с мужем и детьми
Христос Воскрес! Вітаємо Вас всією родиною. Завжди залишайтесь на Світлій Стороні (і не тільки на свято). Зі Світлим Великоднем! – поздравила певица.
Сергей и Снежана Бабкины с детьми
Христос Воскрес! С Праздником, Дорогие!!! Света и добра! Благоденствия и изобилия! Веры и Любви! – поздравил музыкант.
Христос Воскрес! Будьте Здоровенькие, Дорогие! Солнце сегодня светит по-особенному! Каждый день наш - особенный и неповторимый! Желаю вам ежедневной Радости, ежечасного Ликования, ежесекундной внутренней Улыбки, – поздравила Снежана.
Лилия Ребрик с супругом Андреем Диким
Христос Воскрес! Любові всім, здоров’я та Божої благодаті, - написала телеведущая.
Александр Педан с семьей
Христос Воскрес! Радію, що цього року святкую в Хмельницькому з найріднішими. Бажаю у такий непростий час мати змогу провести свята зі своїми близькими. Усім смачної паски та домашньої ковбаски, – пожелал телеведущий.
Эктор Хименес-Браво
Я вітаю всіх зі світлим святом Великодня! Бажаю тепла і любові в кожну оселю! Бережіть один одного! – поздравил ресторатор.
Леся Никитюк
Христос Воскрес! Всіх зі святом!!! Кожного яєчком цок-цок, – написала телеведущая.
Настя Каменских и Потап
Со светлым праздником Пасхи, друзья! Пусть он наполнит вас и ваш дом миром, тёплом и любовью. Берегите друг друга! – поздравила певица.
Ирина Федишин с семьей
Христос Воскрес! Вітаю усіх зі святом. Здоров’я міцного, миру, злагоди, любові та побільше радості. Веселих Вам свят та смачної паски, – поздравила певица.
Павел Зибров
Христос Воскрес! У світлий і урочистий день Великодня бажаю добра, благополуччя і миру вашому дому! Хай воскресіння Христове принесе світло, щастя та мир. Міцного здоров’я, любові, сердечного тепла, посмішок та Божої благодаті вам та вашим рідним! – поздравил певец.
Камалия с семьей
Христос воскрес! Воистину воскрес! Счастья, добра, мира, любви, всех благ земных! Веселої Паски, смачної ковбаски! – поздравила певица.
Ольга Мартыновская с дочкой
Христос воскрес! Любі мої, ми з Вірунчиком вітаємо вас з Великоднем! Нехай у сім'ї панує радість, а у світі – мир. Смачних пасок, багато посмішок та позитивних емоцій. І не лише сьогодні. Воскресіння христове – як прямий доказ того, що чудо може трапитися! Я бажаю нам всім непохитної віри і всеохоплюючої любові! І звісно ж ЧУДА! Хочу душею обійняти кожного з вас! Сердечно дякую за всі ваші вітання! За те, що готуєте ща моїми рецептами і просто за те, що ви є - тут і зараз, зі мною! Спасибі, дорогі мої! Будьте обовязково здорові, багато посміхайтеся і іноді танцюйте. Люблю! Ваша Оля, – поздравила кулинар.
Михаил Присяжнюк с семьей
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС! Спасибо, ГОСПОДИ, за ТВОЮ Великую жертву! ТЫ ушёл, чтобы навсегда остаться! Я каждый день вижу ТЕБЯ в глазах своих деток! Делайте мир добрее и помните, что Храм - это Ваши сердца! – пожелал народный адвокат.
DZIDZIO
Христос Воскрес, – лаконично поздравил артист.
Марина Боржемская
Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи. Вкусной пасочки, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вашим домам, – поздравила фитнес-тренер.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
ХРИСТОС ВОСКРЕС, ДРУЗІ! МИРУ НАМ ВСІМ, СІМЕЙНОГО ЗАТИШКУ, ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ! А дощ сьогодні до гарного врожаю! – написала актриса.