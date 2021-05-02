Пасха 2021: как украинские звезды отмечают праздник – Instagram-хроника

2 мая 2021 15:10 Юлия Туренко
Пасха 2021: как украинские звезды отмечают праздник – Instagram-хроника
Пасха 2021: как украинские звезды отмечают праздник – Instagram-хроника
instagram.com/kamenskux

Сегодня, 2 мая, православные христиане празднуют Светлое Христово воскресение.

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В этом году Пасху верующие встречали не только в узком семейном кругу, но и отправились в храмы на богослужения с пасхальными корзинками. Исключением не стали и украинские знаменитости.

Как празднуют Пасху 2021 звезды, их поздравления со светлым днем – читайте в материале TV.UA. Также смотрите яркие фотографии, которыми они поделились в своих Instagram-аккаунтах.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Христос Воскрес! Кожній родині бажаємо здоров’я, злагоди, миру і тільки гарних новин. Дякуємо всім за привітання. Людей Горбунових буде більше! – поздравила телеведущая, и поблагодарила за поздравления с третьей беременностью.

Наталка Денисенко

Христос Воскрес! Зі світлим святом Пасхи! Я очень люблю это праздник, у меня внутри особая трактовка этого дня. Сразу после Пасхи наступает тепло и невероятное просыпание природы. Для меня это праздник света, семейных ценностей и божественной любви. Ведь в какого Бога мы не верили бы, Он очень очень любит нас, и ведёт нас по жизни самими лучшими путями, которые мы можем для себя выбрать. Пусть в ваши семьи с этим праздником войдёт ещё больше света и прекрасных событий. Обнимаююююю!

Светлана Тарабарова с мужем и детьми

Христос Воскрес! Вітаємо Вас всією родиною. Завжди залишайтесь на Світлій Стороні (і не тільки на свято). Зі Світлим Великоднем! – поздравила певица.

Сергей и Снежана Бабкины с детьми

Христос Воскрес! С Праздником, Дорогие!!! Света и добра! Благоденствия и изобилия! Веры и Любви! – поздравил музыкант.

Христос Воскрес! Будьте Здоровенькие, Дорогие! Солнце сегодня светит по-особенному! Каждый день наш - особенный и неповторимый! Желаю вам ежедневной Радости, ежечасного Ликования, ежесекундной внутренней Улыбки, – поздравила Снежана.

Лилия Ребрик с супругом Андреем Диким

Христос Воскрес! Любові всім, здоров’я та Божої благодаті, - написала телеведущая.

Александр Педан с семьей

Христос Воскрес! Радію, що цього року святкую в Хмельницькому з найріднішими. Бажаю у такий непростий час мати змогу провести свята зі своїми близькими. Усім смачної паски та домашньої ковбаски, – пожелал телеведущий.

Эктор Хименес-Браво

Я вітаю всіх зі світлим святом Великодня! Бажаю тепла і любові в кожну оселю! Бережіть один одного! – поздравил ресторатор.

Леся Никитюк

Христос Воскрес! Всіх зі святом!!! Кожного яєчком цок-цок, – написала телеведущая.

Настя Каменских и Потап

Со светлым праздником Пасхи, друзья! Пусть он наполнит вас и ваш дом миром, тёплом и любовью. Берегите друг друга! – поздравила певица.

Ирина Федишин с семьей

Христос Воскрес! Вітаю усіх зі святом. Здоров’я міцного, миру, злагоди, любові та побільше радості. Веселих Вам свят та смачної паски, – поздравила певица.

Павел Зибров

Христос Воскрес! У світлий і урочистий день Великодня бажаю добра, благополуччя і миру вашому дому! Хай воскресіння Христове принесе світло, щастя та мир. Міцного здоров’я, любові, сердечного тепла, посмішок та Божої благодаті вам та вашим рідним! – поздравил певец.

Камалия с семьей

Христос воскрес! Воистину воскрес! Счастья, добра, мира, любви, всех благ земных! Веселої Паски, смачної ковбаски! – поздравила певица.

Ольга Мартыновская с дочкой

Христос воскрес! Любі мої, ми з Вірунчиком вітаємо вас з Великоднем! Нехай у сім'ї панує радість, а у світі – мир. Смачних пасок, багато посмішок та позитивних емоцій. І не лише сьогодні. Воскресіння христове – як прямий доказ того, що чудо може трапитися! Я бажаю нам всім непохитної віри і всеохоплюючої любові! І звісно ж ЧУДА! Хочу душею обійняти кожного з вас! Сердечно дякую за всі ваші вітання! За те, що готуєте ща моїми рецептами і просто за те, що ви є - тут і зараз, зі мною! Спасибі, дорогі мої! Будьте обовязково здорові, багато посміхайтеся і іноді танцюйте. Люблю! Ваша Оля, – поздравила кулинар.

Михаил Присяжнюк с семьей

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС! Спасибо, ГОСПОДИ, за ТВОЮ Великую жертву! ТЫ ушёл, чтобы навсегда остаться! Я каждый день вижу ТЕБЯ в глазах своих деток! Делайте мир добрее и помните, что Храм - это Ваши сердца! – пожелал народный адвокат.

DZIDZIO

Христос Воскрес, – лаконично поздравил артист.

Марина Боржемская

Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи. Вкусной пасочки, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вашим домам, – поздравила фитнес-тренер.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

ХРИСТОС ВОСКРЕС, ДРУЗІ! МИРУ НАМ ВСІМ, СІМЕЙНОГО ЗАТИШКУ, ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ! А дощ сьогодні до гарного врожаю! – написала актриса.

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