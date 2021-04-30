Звезда "Реальной мистики" Елена Репина поделилась семейными традициями празднования Пасхи

Эксклюзив 30 апреля 2021 12:15 Юлия Туренко
Звезда
Звезда "Реальной мистики" Елена Репина
пресс-служба канала Украина

В семье актрисы сериала «Реальная мистика», которая выходит на телеканале «Украина», Елены Репиной, к Пасхе начинают готовиться заранее.

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Семья звезды Елены Репиной не только щедро накрывает на стол, но и посещает церковную службу. Активная подготовка к празднику начинается с Чистого четверга. В доме проводят генеральную уборку и украшают приусадебный участок.

В Страстную пятницу в семье актрисы не начинают никаких дел. По словам Елены Репиной, на своем опыте она убедилась, что ни к чему хорошему это не приводит.

Актриса Елена Репина / kino-teatr.ru

Когда приходит время праздника, актриса тщательно сервируют стол, накрывает его лучшей скатертью и украшает большим количеством цветов.

Мы начинаем готовиться к празднику за 2-3 дня, – делится с TV.UA актриса. – Красим яйца только натуральными красителями, выбираем паски, потому что сама я не пеку, делаем домашнюю колбасу. А еще я обязательно запекаю утку с яблоками 3-4 сортов. Также делаю буженину, голубцы, котлеты, и непременно холодец. Мой супруг заядлый рыбак, он ловит к Пасхе рыбу. У нас своя зелень с участка, поэтому на столе всегда свежий салат, - рассказала Елена Репина.

Актриса поделилась, что ее семья не садится за праздничный стол пока не сходит в церковь. Звезда «Реальной мистики» рассказывает, что по состоянию здоровья не соблюдают 40 дневной пост, но всю Страстную седмицу старается придерживаться строгих правил, и не употребляет скоромной пищи.

Напомним,

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