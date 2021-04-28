Чистый четверг 2021: ТОП-5 обязательных ритуалов для счастья и здоровья
В 2021 году Чистый четверг празднуется 29 апреля.
Чистый четверг — особенный день на Страстной неделе.
В материале мы расскажем о главных традициях Чистого четверга.
Искупаться на восходе солнца
Встать придется рано, ведь в Украине солнце в это время показывается на небосводе около шести часов утра.
Наши предки верили, что вода в утреннее время обладает целебными свойствами, ею можно не только смыть болезни, но и даже свои грехи.
Заканчивать такое купание желательно обливанием холодной водой.
Умыться водой, в которой лежало серебро
Пусть серебро полежит в воде хотя бы 10-20 минут, затем отложите его в сторону и омойте лицо водой.
Согласно поверью, умывание подарит вам красоту и здоровье.
Уборка в доме
Исторически сложилось, что четверг хозяйки проводят в уборке, подготавливают дом к празднику Пасхи. Не забудьте вынести из дома весь мусор и ненужные, сломанные вещи, в этот день с помощью такого незатейливого ритуала можно избавиться и от негативной энергии, скопившейся за весь прошлый год.
Испечь паски
От вашего настроения будет зависеть и качество выпечки.
Приготовить четверговую соль
Готовить ее очень просто, достаточно взять каменную соль и перекалить ее на сухой сковородке черного цвета (постоянно помешивая).
Именно этой солью необходимо приправлять все праздничные блюда на Пасху.
Напомним,