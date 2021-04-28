Чистый четверг 2021: ТОП-5 обязательных ритуалов для счастья и здоровья

28 апреля 2021 09:55 Алла Лысак
Чистый четверг 2021: ТОП-5 обязательных ритуалов для счастья и здоровья
Чистый четверг 2021: ТОП-5 обязательных ритуалов для счастья и здоровья
pixabay.com

В 2021 году Чистый четверг празднуется 29 апреля.

Чистый четверг — особенный день на Страстной неделе.

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В четверг хозяйки традиционно готовят дом к праздникам, некоторые пекут куличи и красят яйца. Кроме того, в четверг принято очищать и свое тело, купаться, умываться, проводить разнообразные ритуалы с водой.

В материале мы расскажем о главных традициях Чистого четверга. 

Искупаться на восходе солнца

Встать придется рано, ведь в Украине солнце в это время показывается на небосводе около шести часов утра.

Наши предки верили, что вода в утреннее время обладает целебными свойствами, ею можно не только смыть болезни, но и даже свои грехи.

Заканчивать такое купание желательно обливанием холодной водой.

Умыться водой, в которой лежало серебро

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Перед умыванием положите в емкость с водой серебряную монетку, ложку или украшение. 

Пусть серебро полежит в воде хотя бы 10-20 минут,  затем отложите его в сторону и омойте лицо водой.

Согласно поверью, умывание подарит вам красоту и здоровье.

Именно с водой связаны ритуалы Чистого четверга / pixabay.com

Уборка в доме

Исторически сложилось, что четверг хозяйки проводят в уборке, подготавливают дом к празднику Пасхи. Не забудьте вынести из дома весь мусор и ненужные, сломанные вещи, в этот день с помощью такого незатейливого ритуала можно избавиться и от негативной энергии, скопившейся за весь прошлый год. 

Испечь паски

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Четверг является самым благоприятным днем для выпекания пасок и покраски яиц. Перед приготовлением праздничной выпечки необходимо прочитать молитву, а сам ритуал выпекания должен проходить в спокойной атмосфере и тишине. 

От вашего настроения будет зависеть и качество выпечки. 

Приготовить четверговую соль

Готовить ее очень просто, достаточно взять каменную соль и перекалить ее на сухой сковородке черного цвета (постоянно помешивая).

Именно этой солью необходимо приправлять все праздничные блюда на Пасху.

Не забудьте привести в порядок дом в Чистый четверг / pixabay.com

Напомним,

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