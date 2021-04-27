Пасха 2021: салат "Пасхальный" – рецепт от Алексея Суханова
Еще не решили, какой салат приготовить на Пасху? Рецепт салата "Пасхальный" от ведущего «Говорит Украина» на канале Украина Алексея Суханова - читайте в нашем материале.
Ингредиенты:
Кукуруза – 10 гр.
Горошек – 10 гр.
Отварная морковь – 1 шт.
Оливки – 10 шт.
Зелень – по вкусу
Яйца – 2 шт.
Сыр – 100 гр.
Чеснок – 2-3 зубчиков
Майонез – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Яйца отварить, мелко порезать.
- Сыр потереть на терке. Добавить чеснок и майонез. Все хорошо перемешать.
- Взять большое блюдо. Равномерно выложить на него салат. Все остальные продукты выкладываем для украшения. Дайте полет вашей фантазии – сделайте картину на пасхальную тематику.
Напомним,