Пасха 2021: салат "Пасхальный" – рецепт от Алексея Суханова

Эксклюзив 27 апреля 2021 22:20 Юлия Туренко
Пасха 2021: салат

Еще не решили, какой салат приготовить на Пасху? Рецепт салата "Пасхальный" от ведущего «Говорит Украина» на канале Украина Алексея Суханова - читайте в нашем материале.

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Эксклюзивно с TV.UA Алексей Суханов делится интересным рецептом.

Ингредиенты:

Кукуруза – 10 гр.
Горошек – 10 гр.
Отварная морковь – 1 шт. 
Оливки – 10 шт. 
Зелень – по вкусу 
Яйца – 2 шт. 
Сыр – 100 гр. 
Чеснок – 2-3 зубчиков 
Майонез – 2 ст.л. 

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить, мелко порезать.
  2. Сыр потереть на терке. Добавить чеснок и майонез. Все хорошо перемешать.
  3. Взять большое блюдо. Равномерно выложить на него салат. Все остальные продукты выкладываем для украшения. Дайте полет вашей фантазии – сделайте картину на пасхальную тематику.

Напомним,

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