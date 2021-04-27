Пасха 2021: простой рецепт ароматной и пышной паски от шеф-повара Андрея Дромова

Уже в это воскресенье украинцы будут отмечать один из самых важных религиозных праздников – Воскресение Господне, или Пасху. Что можно приготовить для праздничного семейного застолья?

Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский поделились рецептами в новом выпуске программы «Готовим вместе», посвященном блюдам для пасхального стола.

В праздничных выпусках прошлых лет ведущие делились с телезрителями рецептами из разных стран пасхальной выпечки и мясных блюд, которых все так ждут после поста. В этот раз шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский составили меню из блюд, которые готовят на Пасху в разных уголках нашей страны.

На этот раз я соединил в одном рецепте все, что так любят в регионах нашей страны. По составу – это «сборная солянка» рецептов, по которым готовят паску на востоке, юге, в центре и на севере Украины, а украшение будет по западноукраинским мотивам, – рассказывает Андрей Дромов.

Также в меню этой программы: традиционное блюдо западноукраинской кухни, которое очень часто готовят на Пасху, – шпондер, и рыбное блюдо еврейской кухни, без которого в Одессе не проходит ни один праздник, – фаршированная рыба (гефилте фиш). Помимо приготовления блюд, Андрей Доманский рассказал еще об одном обязательном атрибуте пасхального стола – крашеных яйцах, и поэтапно показал, как получить необычные радужные, космические и мраморные узоры.

Полный выпуск «Готовим вместе», посвященный блюдам для пасхального стола, можно посмотреть по ссылке. А сейчас – новый рецепт паски.

Ингредиенты:

0,5 кг пшеничной муки

180 мл теплой воды

100 мл питьевого йогурта без добавок (комнатной температуры)

80 г сахара

3 желтка

10 г сухих дрожжей для безопарной выпечки

50 г растопленного сливочного масла

75 г изюма и цукатов

цедра 1 лимона

2 ст. л. сахарной пудры

2 ч. л. ванильного сахара

2 щепотки соли

Способ приготовления: