Пасха 2021: простой рецепт ароматной и пышной паски от шеф-повара Андрея Дромова

27 апреля 2021 17:10 Юлия Туренко
Пасха 2021: простой рецепт ароматной и пышной паски от шеф-повара Андрея Дромова
Простой рецепт ароматной и пышной паски от шеф-повара Андрея Дромова
пресс-служба канала Интер

Уже в это воскресенье украинцы будут отмечать один из самых важных религиозных праздников – Воскресение Господне, или Пасху. Что можно приготовить для праздничного семейного застолья?

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Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский поделились рецептами в новом выпуске программы «Готовим вместе», посвященном блюдам для пасхального стола.

В праздничных выпусках прошлых лет ведущие делились с телезрителями рецептами из разных стран пасхальной выпечки и мясных блюд, которых все так ждут после поста. В этот раз шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский составили меню из блюд, которые готовят на Пасху в разных уголках нашей страны.

На этот раз я соединил в одном рецепте все, что так любят в регионах нашей страны. По составу – это «сборная солянка» рецептов, по которым готовят паску на востоке, юге, в центре и на севере Украины, а украшение будет по западноукраинским мотивам, – рассказывает Андрей Дромов.

Также в меню этой программы: традиционное блюдо западноукраинской кухни, которое очень часто готовят на Пасху, – шпондер, и рыбное блюдо еврейской кухни, без которого в Одессе не проходит ни один праздник, – фаршированная рыба (гефилте фиш). Помимо приготовления блюд, Андрей Доманский рассказал еще об одном обязательном атрибуте пасхального стола – крашеных яйцах, и поэтапно показал, как получить необычные радужные, космические и мраморные узоры. 

Полный выпуск «Готовим вместе», посвященный блюдам для пасхального стола, можно посмотреть по ссылке. А сейчас – новый рецепт паски. 

Ингредиенты: 

  • 0,5 кг пшеничной муки 
  • 180 мл теплой воды 
  • 100 мл питьевого йогурта без добавок (комнатной температуры) 
  • 80 г сахара 
  • 3 желтка 
  • 10 г сухих дрожжей для безопарной выпечки 
  • 50 г растопленного сливочного масла 
  • 75 г изюма и цукатов 
  • цедра 1 лимона 
  • 2 ст. л. сахарной пудры 
  • 2 ч. л. ванильного сахара 
  • 2 щепотки соли 

Способ приготовления:

  1. Просейте муку, смешайте с дрожжами.
  2. Отдельно смешайте 2 желтка, воду, сахар, ванильный сахар, соль, масло, йогурт и цедру.
  3. Соедините обе смеси, замесите тесто, накройте его пленкой и оставьте в теплом месте на полтора часа.
  4. Затем обомните тесто, отделите от него четвертую часть, а оставшееся соедините со смесью цукатов, изюма и сахарной пудры. Хорошо перемешайте и поместите в форму, смазанную маслом.
  5. Из оставшегося теста сделайте орнамент – три косы и завитки (в видео Андрей Дромов подробно показывает – как делать, а затем – как правильно украсить), готовое изделие необходимо оставить в теплом месте еще на 30 минут.
  6. Затем проколите поверхность шпажкой в нескольких местах, смажьте желтком и выпекайте 45-55 минут при температуре 180°. Если верх паски начнет пригорать – накройте фольгой. Готовую паску не доставайте сразу из формы – дайте остыть. Приятного аппетита! 

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