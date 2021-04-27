Пасха 2021: простой рецепт ароматной и пышной паски от шеф-повара Андрея Дромова
Уже в это воскресенье украинцы будут отмечать один из самых важных религиозных праздников – Воскресение Господне, или Пасху. Что можно приготовить для праздничного семейного застолья?
В праздничных выпусках прошлых лет ведущие делились с телезрителями рецептами из разных стран пасхальной выпечки и мясных блюд, которых все так ждут после поста. В этот раз шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский составили меню из блюд, которые готовят на Пасху в разных уголках нашей страны.
На этот раз я соединил в одном рецепте все, что так любят в регионах нашей страны. По составу – это «сборная солянка» рецептов, по которым готовят паску на востоке, юге, в центре и на севере Украины, а украшение будет по западноукраинским мотивам, – рассказывает Андрей Дромов.
Также в меню этой программы: традиционное блюдо западноукраинской кухни, которое очень часто готовят на Пасху, – шпондер, и рыбное блюдо еврейской кухни, без которого в Одессе не проходит ни один праздник, – фаршированная рыба (гефилте фиш). Помимо приготовления блюд, Андрей Доманский рассказал еще об одном обязательном атрибуте пасхального стола – крашеных яйцах, и поэтапно показал, как получить необычные радужные, космические и мраморные узоры.
Полный выпуск «Готовим вместе», посвященный блюдам для пасхального стола, можно посмотреть по ссылке. А сейчас – новый рецепт паски.
Ингредиенты:
- 0,5 кг пшеничной муки
- 180 мл теплой воды
- 100 мл питьевого йогурта без добавок (комнатной температуры)
- 80 г сахара
- 3 желтка
- 10 г сухих дрожжей для безопарной выпечки
- 50 г растопленного сливочного масла
- 75 г изюма и цукатов
- цедра 1 лимона
- 2 ст. л. сахарной пудры
- 2 ч. л. ванильного сахара
- 2 щепотки соли
Способ приготовления:
- Просейте муку, смешайте с дрожжами.
- Отдельно смешайте 2 желтка, воду, сахар, ванильный сахар, соль, масло, йогурт и цедру.
- Соедините обе смеси, замесите тесто, накройте его пленкой и оставьте в теплом месте на полтора часа.
- Затем обомните тесто, отделите от него четвертую часть, а оставшееся соедините со смесью цукатов, изюма и сахарной пудры. Хорошо перемешайте и поместите в форму, смазанную маслом.
- Из оставшегося теста сделайте орнамент – три косы и завитки (в видео Андрей Дромов подробно показывает – как делать, а затем – как правильно украсить), готовое изделие необходимо оставить в теплом месте еще на 30 минут.
- Затем проколите поверхность шпажкой в нескольких местах, смажьте желтком и выпекайте 45-55 минут при температуре 180°. Если верх паски начнет пригорать – накройте фольгой. Готовую паску не доставайте сразу из формы – дайте остыть. Приятного аппетита!