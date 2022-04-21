Що можна і заборонено робити у Страсну п'ятницю
Розповідаємо, як за церковними канонами треба провести Страсну п'ятницю?
У Біблії сказано, що в п'ятницю Ісуса розіп'яли на хресті, тому для православних християн п'ятниця є часом скорботи і жалоби.
Буде чудово, якщо ви зможете зробити добру справу, подати милостиню, відпустити образу.
Заборони Страсної п'ятниці 2022
У п'ятницю перед Великоднем необхідно тримати суворий піст, навіть гаряча їжа знаходиться під забороною, передбачено сироїдіння.
Деякі люди взагалі нічого не їдять, обмежуються водою.
Але пам'ятайте, що дотримуватися такого суворого посту можна лише після консультації зі своїм сімейним лікарем.
Категорично заборонено веселитися, розважатися та сміятися. Наші предки вважали, що така неповага до подвигу Ісуса Христа загрожує тим, що людина потім весь рік плакатиме, до наступної Страсної п'ятниці.
Роботи по дому не допускаються, прання, прасування та інші справи доведеться перенести на наступний тиждень, на вівторок мінімум.
Не варто піддаватися негативним думкам та емоціям, сваритися з близькими, демонструвати гнів.
У п'ятницю можна пекти паски.
Нагадаємо,