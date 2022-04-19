Андрій Бєдняков поділився спогадами про Маріуполь
19 апреля 2022 13:00
Телеведучий Андрій Бєдняков
пресс-служба Нового канала
Телеведучий Андрій Бєдняков подякував усім воїнам, які боронять українську землю.
Андрій Бєдняков родом з Маріуполя, який майже два місяці війни бомбить та руйнує росія. Вся Україна молиться за людей, які там перебувають, та військових, які захищають місто.
Мого рідного міста вже немає. Від нього практично нічого не лишилося, – каже Андрій Бєдняков. – Не буває, мабуть, і години, щоб я не думав про Маріуполь. Дуже часто приїжджав у місто і бачив, як воно змінювалося. Але найбільше мінялися люди. В один з останніх приїздів ми з друзями стояли вночі біля Драмтеатру й говорили про те, як змінилися люди. Яка а нас крута молодь. Скільки патріотів стало в місті. Як змінився настрій людей з 2014-го. Але їх прийшли «рятувати». Кинули своє «рятувальне коло» практично на все місто. Кинули його на Драмтеатр. Кинули на мою школу. Кинули на мій будинок. Кинули на палац культури, де я працював. На стадіон, куди я приходив з батьками.
Телеведучий Андрій Бєдняков / пресс-служба Нового канала
Та незважаючи на все це там залишилися воїни, які продовжують боротися за наше місто. За НАШУ землю, НАШУ територію. Низький уклін кожному та кожній з вас! Я знаю, що ви це прочитаєте. Пам’ятайте: вся Україна молиться. Про вас знає весь світ! Як і мільйони українців, дуже чекаю на деблокаду, щоб допомогти нашим воїнам і виїхати людям. Тому що Маріуполь – це Україна! - говорить ведучий.
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