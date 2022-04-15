Джамала розповіла, як підтримують українців у Європі

15 апреля 2022 14:37 Туренко Андрей
Джамала розповіла, як підтримують українців у Європі
Співачка Джамала
instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала розповіла, як уперше після початку війни виконувала пісню «1944» перед публікою та яку допомогу надають іноземці нашим громадянам.

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У березні Джамалі вдалося зібрати надзвичайну суму для захисників нашої країни – 67 мільйонів євро. Тоді її запросили виступити у фіналі німецького Нацвідбору на Євробачення. Завдяки цьому виступу німці мали можливість перерахувати кошти на допомогу українцям. 

Саме у Берліні Джамала вперше після початку війни виконала пісню «1944» про депортацію і геноцид кримських татар, з якою 6 років тому перемогла на Євробаченні.

Коли я прийняла пропозицію і погодилась на ці збори, я взагалі не розуміла, як буду співати, бо я була ще в такому стані, що важко було навіть говорити. Все відбувалось немов уві сні. Я не налаштовувалась на виступ, це був навіть не спів, а сльози, які просто текли з очей. Я розуміла, що це та ситуація, коли Jamala – це не лише співачка, я повинна бути голосом тисяч українських жінок і сотень дітей, яких убили, мільйонів людей, які виїхали з країни. Я не могла просто поїхати і чекати на перемогу. Я повинна робити те, що від мене залежить. А що я можу робити? Співати, розповідати реальні історії про те, що відбувається у нас в країні людям, які ніколи не бачили, що таке війна, – зазначила Джамала в розмові з журналістом програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Співачка Джамала / instagram.com/jamalajaaa

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Наприклад, нещодавно співачка була в Ісландії – країні, яка не знала й Другої світової. Джамала каже, що часом буває непросто достукатись до людей, які не знають, що таке війна.

Вони співчувають, але до кінця не всі розуміють, що саме відбувається. Тому що вони живуть своїм хорошим життям, яке і в нас було нещодавно. Люди живуть у мирі, в достатку, в цивілізації, і їм важко пояснити, як так може прийти сусід і почати не те що вбивати, а робити тортури над людьми. Звичайно, я намагаюсь пояснювати. І поки політики думають, люди за кордоном вже щось роблять. Запрошують українців до себе жити, волонтерять, збирають гроші. Тиждень тому в Барселоні зібрали мільйон євро, в Ісландії відкрили готель, куди безкоштовно запрошують біженців з України, збирають гроші для українських дітей, у Литві була величезна підтримка, колосальну суму зібрали під час концерту в Бірмінгемі у Великій Британії. І це добрий знак, – сказала співачка.

Нагадаємо, 

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