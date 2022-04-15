Джамала розповіла, як підтримують українців у Європі
Співачка Джамала розповіла, як уперше після початку війни виконувала пісню «1944» перед публікою та яку допомогу надають іноземці нашим громадянам.
Саме у Берліні Джамала вперше після початку війни виконала пісню «1944» про депортацію і геноцид кримських татар, з якою 6 років тому перемогла на Євробаченні.
Коли я прийняла пропозицію і погодилась на ці збори, я взагалі не розуміла, як буду співати, бо я була ще в такому стані, що важко було навіть говорити. Все відбувалось немов уві сні. Я не налаштовувалась на виступ, це був навіть не спів, а сльози, які просто текли з очей. Я розуміла, що це та ситуація, коли Jamala – це не лише співачка, я повинна бути голосом тисяч українських жінок і сотень дітей, яких убили, мільйонів людей, які виїхали з країни. Я не могла просто поїхати і чекати на перемогу. Я повинна робити те, що від мене залежить. А що я можу робити? Співати, розповідати реальні історії про те, що відбувається у нас в країні людям, які ніколи не бачили, що таке війна, – зазначила Джамала в розмові з журналістом програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».
Вони співчувають, але до кінця не всі розуміють, що саме відбувається. Тому що вони живуть своїм хорошим життям, яке і в нас було нещодавно. Люди живуть у мирі, в достатку, в цивілізації, і їм важко пояснити, як так може прийти сусід і почати не те що вбивати, а робити тортури над людьми. Звичайно, я намагаюсь пояснювати. І поки політики думають, люди за кордоном вже щось роблять. Запрошують українців до себе жити, волонтерять, збирають гроші. Тиждень тому в Барселоні зібрали мільйон євро, в Ісландії відкрили готель, куди безкоштовно запрошують біженців з України, збирають гроші для українських дітей, у Литві була величезна підтримка, колосальну суму зібрали під час концерту в Бірмінгемі у Великій Британії. І це добрий знак, – сказала співачка.
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