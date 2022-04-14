Ніна Матвієнко – про російських військових: "Голодранці! Засранці! Душогуби! Саранча, яка винищує все живе!"

14 апреля 2022 22:05 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ніна Матвієнко – про російських військових:
Співачка Ніна Матвієнко
instagram.com/tonya_matvienko

Легендарна співачка Ніна Матвієнко розповіла, якою була її реакція, коли вона дізналась про вторгнення російських військ в Україну та що відчуває сьогодні.

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Сьогодні Ніна Матвієнко активно підтримує зв'язок з українцями і час від часу ділиться мотивуючими відео, в яких читає вірші про війну, написані сучасними українськими авторами. Таким чином співачка виражає почуття та гордість за своїх співвітчизників, які щодня захищають нашу державу.

У мене з’явилось скільки любові – повний мішок! Таких почуттів я ще не мала. Вона виходить навіть через сльози, і це правильно. Нехай вони омивають серця наших хлопців, не просто хлопців, а справжніх синів! Я так їх всіх люблю, горжуся і щодня молюся, але все це не біля свічки, а від душі – своїми словами, – поділилась Ніна Матвієнко в інтерв’ю з журналістами каналу «Україна».

Співачка Ніна Матвієнко

Але такі емоції зірка переживала не завжди. Ніна Матвієнко зізнається – до війни готова не була, тож ще, що трапилось 24 лютого, її неабияк обурило.

Я була здивована тим, що це трапилось так швидко і вночі, як фашисти, як справжні бандити, злодії, ворюги… а воно так і є! І що вони мололи всі ці роки? Як могли розповідати, що ми брати і сестри? За що це все? За що нас вбивати, насилувати цих дівчат молоденьких? – емоційно коментує співачка. – Розвалили будинок моєї сестри в Бучі, в якому вона ось-ось купила квартиру. Все туди вклала, а ця банда кадирівська все повиносила, все до трусів! Голодранці! Засранці! Я ще такого убожества за життя не бачила! Це душогуби! Саранча, яка винищує все живе!

Ця ситуація змусила Ніни Митрофанівну ще більше повірити в свій народ і пишатись Україною, а ще, за словами артистки, багато, чого стало на свої місця і ті, хто були негідні нашої держави зараз відчувають на собі весь тягар зради та 100% розплатяться за неї.

Сьогодні ми дивуємо світ! Не тільки піснями і спортивними перемогами, а духом, незламністю та патріотизмом! Такого ще світ не бачив! І ми їх навчимо, як любити свої землі! – зауважила Ніна Матвієнко.

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