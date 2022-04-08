Даша Астаф’єва розповіла, як змінилось її життя за час війни

8 апреля 2022 12:43 Туренко Андрей
Даша Астаф’єва розповіла, як змінилось її життя за час війни
Співачка Даша Астаф’єва
instagram.com/da_astafieva

Співачка Даша Астаф’єва зізналась, чому серйозно думає, що її життя більше не буде таким, як раніше та які моменти вважає найбільш тривожними для себе сьогодні.

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Зірка українського шоубізнесу Даша Астаф’єва з початку війни відкрилась українцям зовсім з іншого боку. Запальна і сексуальна дівчина повністю змінила своє життя, віддавши 90% часу допомозі армії, тваринам та літнім людям. 

Артистка зізнається – понять «важкості» та «втоми» не пам’ятає, адже все робить із задоволенням. Єдине, що виводить дівчину зі стану спокою – думки про рідних людей.

Бувають дні, коли я розклеююсь – прокидаюсь і одразу починаю плакати. Я не відчуваю втоми ні фізично, ні морально, але мене не залишає тривога про рідних. Прокидаючись щоранку, я починаю свій день із дзвінка мамі, молячись, щоб вона узяла слухавку. Хочу почути, що з ними все добре. Їхній будинок знаходиться біля аеропорту «Бориспіль» і, на жаль, я не знаю точно, що там відбувається зараз, – плачучи, розповіла Даша Астаф’єва в інтерв’ю «Ранку з Україною» на каналі «Україна».

Співачка Даша Астаф’єва / пресс-служба канала Украина

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Артистка запевняє – змінилось і її ставлення до буденних речей. Тепер вони викликають сльози та розуміння того, що нічого вже не буде, як раніше.

Відкриваю шафу, де висять сукні, гарні блузи, і мені здається, що ми їх ніколи не носили. Ми – не бійці, у нас немає зброї, але я виходжу на вулицю як солдат – у зручному, теплому одязі та черевиках, щоб можна було бігти, битися чи допомагати. А ті концертні вбрання викликають сльози і враження, що того життя ніколи не було і вже не буде. Я навіть не можу користуватись новим феном чи парфумами – здається, що це несправедливо, – поділилась співачка.

Співачка Даша Астаф’єва / пресс-служба канала Украина

Крім того, Даша Астаф’єва навіть не бачить себе на сцені з тими піснями, які виконувала до війни: «Колись у мене була слава, пов’язана з відвертістю та моїм тілом, а зараз, як би це не звучало соромно з моїх вуст, – люди звернулись до моєї душі. Можливо, це стрес, але в майбутньому я не уявляю себе з тими піснями, які є у мене зараз. Хотіла б співати про щось глобальне та об’єднуюче». 

Нагадаємо, 

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