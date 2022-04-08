Даша Астаф’єва розповіла, як змінилось її життя за час війни

Співачка Даша Астаф’єва зізналась, чому серйозно думає, що її життя більше не буде таким, як раніше та які моменти вважає найбільш тривожними для себе сьогодні.

Зірка українського шоубізнесу Даша Астаф’єва з початку війни відкрилась українцям зовсім з іншого боку. Запальна і сексуальна дівчина повністю змінила своє життя, віддавши 90% часу допомозі армії, тваринам та літнім людям.

Артистка зізнається – понять «важкості» та «втоми» не пам’ятає, адже все робить із задоволенням. Єдине, що виводить дівчину зі стану спокою – думки про рідних людей.

Бувають дні, коли я розклеююсь – прокидаюсь і одразу починаю плакати. Я не відчуваю втоми ні фізично, ні морально, але мене не залишає тривога про рідних. Прокидаючись щоранку, я починаю свій день із дзвінка мамі, молячись, щоб вона узяла слухавку. Хочу почути, що з ними все добре. Їхній будинок знаходиться біля аеропорту «Бориспіль» і, на жаль, я не знаю точно, що там відбувається зараз, – плачучи, розповіла Даша Астаф’єва в інтерв’ю «Ранку з Україною» на каналі «Україна».

Співачка Даша Астаф’єва / пресс-служба канала Украина

Артистка запевняє – змінилось і її ставлення до буденних речей. Тепер вони викликають сльози та розуміння того, що нічого вже не буде, як раніше.

Відкриваю шафу, де висять сукні, гарні блузи, і мені здається, що ми їх ніколи не носили. Ми – не бійці, у нас немає зброї, але я виходжу на вулицю як солдат – у зручному, теплому одязі та черевиках, щоб можна було бігти, битися чи допомагати. А ті концертні вбрання викликають сльози і враження, що того життя ніколи не було і вже не буде. Я навіть не можу користуватись новим феном чи парфумами – здається, що це несправедливо, – поділилась співачка.

Співачка Даша Астаф’єва / пресс-служба канала Украина

Крім того, Даша Астаф’єва навіть не бачить себе на сцені з тими піснями, які виконувала до війни: «Колись у мене була слава, пов’язана з відвертістю та моїм тілом, а зараз, як би це не звучало соромно з моїх вуст, – люди звернулись до моєї душі. Можливо, це стрес, але в майбутньому я не уявляю себе з тими піснями, які є у мене зараз. Хотіла б співати про щось глобальне та об’єднуюче».

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