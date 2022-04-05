Оля Цибульська: Я до останнього сподівалась, що людство і розум переможуть над пеклом

Співачка Оля Цибульська ексклюзивно для глядачів YouTube телеканалу «Україна» розповіла про те, чому до останнього не збирала «тривожну валізку».

Оля Цибульська зізнається: у те, що росія піде війною на Україну не вірила до останнього.

Були розповіді в кулуарах, нас вчили збирати «тривожну валізку», хтось виїхав відпочити чи знімати кліпи за кордон. Я до останнього сподівалась, що людство і розум переможуть над пеклом. Я не збирала «тривожну валізку», не хотіла робити це наперед, бо вірю - ті історії, що робиш - те притягуєш. Читала багато політологів та соціологів, до кого я прислухалася, вони писали причини, чому війна неможлива, – говорить Цибульська на телеканалі «Україна».

Співачка розповіла, що провела три ночі у підземному паркінгу, але вирішила поїхати з родиною. Батьки Олі Цибульської на той час жили в Ірпені, але зараз вони у безпеці.

Ви знаєте, що відбулося в Ірпені. Були 10 днів без зв’язку. Я не могла говорити, була як німа. Намагалась дізнатися всю інформацію, чи є евакуація. Але, на щастя, з ними все в порядку. Хоча сьогодні складно сказати, що хтось взагалі у безпеці, – поділилася співачка.

За словами Олі Цибульської, зараз її морально дуже підтримує колега співак Віталій Козловський.

Ми з ним однієї крові, дуже схожі між собою. І він мені постійною пише і питає, чим може допомогти, - ділиться Цибульська і звертається зі словами підтримки до українців, – ми особливі, центр Європи. У кожного свій фронт, коли лягаєте спати з молитвою вберегти всіх наших, ви теж воюєте на своєму фронті. Поважайте себе та бережіть. Я знаю, що це складно. Сама вчуся, кожного вечора плачу. Вчуся брати себе у руки і не ставити власне життя на паузу, це не страшний фільм, який зараз скінчиться, і просто можна перечекати, сховатися під стіл, як у дитинстві. Шкода, що все це робиться ціною нашої молодості, нашого життя, наших мрій. Але так гартується сталь, створюються діаманти під великою температурю, і я впевнена, що зло буде покарано. Нам треба вчитися жити, шукати себе. Спілкуйтеся один з одним. Вірю, що перемога за нами.

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