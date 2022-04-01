Насилля та зґвалтування під час війни: куди звертатися жертвам сексуального насильства

1 апреля 2022 23:36 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Насилля та зґвалтування під час війни: куди звертатися жертвам сексуального насильства
Куди звертатися жертвам сексуального насильства під час війни
pixabay.com

В Україні вже більше місяца продовжується повномасштабна війна, яку проти нас розв'язала росія. Солдати країни-агресора нещадно вбивають мирне населення, зокрема дітей, мародерять, знущаються з жінок і ґвалтують їх.

Читайте такжеЯк вижити під час хімічної атаки: поради науковця-хіміка
Мережею ширяться історії про страшні звірства, які чинять рашисти. За інформацієї деяких Telegram-каналів, жервами сексуального насильства з боку солдатів рф стають навіть підлітки та діти віком 11-12 років.

Ця тема привернула увагу Маші Єфросініної – української телеведучої, яка також є почесним послом ООН в Україні, головою Опікунської ради фонду «Твоя опора» та засновницею благодійного фонду «Маша». Єфросініна закликає не мовчати про пережите, обов'язково звертатися по допомогу, щоб правоохоронні органи могли покарати ціх нелюдів.

Уперше про факт зґвалтування українок окупантами мені прийшло повідомлення з Херсона. Написала жінка, стверджуючи, що з 11 зґвалтованих лише шість жінок вижило. Я зателефонувала з цим замміністра внутрішніх справ. Відповідь: «Маріє, наразі ми це перевіряємо», – написала в Instagram Маша Єфросініна. – Дівчата, рідненькі, я все вам сказала у відео. Прошу вас, не мовчіть, надайте будь-яку інформацію, що допоможе правоохоронцям зафіксувати факт знущання, притягнути звірів до відповідальності та покарати їх. Молю вас! Також я закликаю всіх, хто має інформацію про вчинення окупантами чергових звірств, повідомляти про це до відповідних органів.

Маша Єфросініна

Куди звертатися жертвам сексуального насильства під час війни: повний список контактів

Нижче публікуємо всі пункти допомоги з активними посиланнями та номерами телефонів.

Якщо ви перебуваєте на території України:

♦ Національна поліція України – 102 (по регіонах – за посиланням)

♦ Органи прокуратури(по регіонах – за посиланням)

♦ Військова адміністрація – за місцем вчинення злочину або за місцем перебування.

♦ Медична допомога – 103

♦ Безоплатна правова допомога – 0 800 213 103

♦ Національна гаряча лінія – 116 123

TELEGRAM- КАНАЛИ:

•    @stop_russian_war_bot
•    @ukraine_avanger_bot
•    @police_helpbot (#ДійПротиНасильства)

Якщо Ви перебуваєте на тимчасово окупованій території:

♦ Телефонна лінія Офіс Генерального прокурора щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту: (096) 755-02-40 або conflict2022.ua@gmail.com;

♦ Інформацію можна передати до Міжнародного кримінального суду – otp.informationdesk@icc-cpi.int. Листи приймають будь-якою мовою.

Крім того, Маша Єфросініна заявила, що готова особисто зайнятися пошуком для жертв сексуального насильства фахівця, який супроводжуватиме їх психологічно: «Якщо відчуваєте, що маєте сили отримати психологічну допомогу (безкоштовну) кваліфікованих у цьому питанні фахівців, пишіть на пошту –a.kariakina@mashafund.org.ua». 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини корисні поради Новий канал зґвалтування сексуальне насильство Маша Єфросініна

Материалы по теме

Джамала виступила на сцені церемонії Wiktory 2021 у Польщі і передала нагороду Володимиру Зеленському
Новости

Джамала виступила на сцені церемонії Wiktory 2021 у Польщі і передала нагороду Володимиру Зеленському
Оля Полякова розповіла про панічні атаки старшої доньки
Новости

Оля Полякова розповіла про панічні атаки старшої доньки
Олег Михайлюта розказав, скільки приблизно триватиме війна
Новости

Олег Михайлюта розказав, скільки приблизно триватиме війна
Зірка "Танців з зірками" вдруге стала мамою: Народжувала між вибухами
Новости

Зірка "Танців з зірками" вдруге стала мамою: Народжувала між вибухами
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

В день нашої перемоги я…: Григорій Герман розповів про грандіозні плани після війни

В день нашої перемоги я…: Григорій Герман розповів про грандіозні плани після війни
Save Ukraine – #StopWar: Тіна Кароль розповіла деталі щодо міжнародного благодійного телемарафону 27 березня

Save Ukraine – #StopWar: Тіна Кароль розповіла деталі щодо міжнародного благодійного телемарафону 27 березня
Повітряна тривога: ТОП-5 питань і відповіді на них

Повітряна тривога: ТОП-5 питань і відповіді на них
В Україні створили сайт з переліком артистів, інфлюенсерів, політиків, які підтримують путіна

В Україні створили сайт з переліком артистів, інфлюенсерів, політиків, які підтримують путіна

Популярное видео

Відомий екстрасенс передбачив, коли помре Путін

Відомий екстрасенс передбачив, коли помре Путін
Телеведучий Ігор Пупков запускає ексклюзивний проєкт «БІЗНЕС-ФРОНТ»

Телеведучий Ігор Пупков запускає ексклюзивний проєкт «БІЗНЕС-ФРОНТ»
Оля Цибульська присвятила пісню закоханим, яких розлучила війна в Україні

Оля Цибульська присвятила пісню закоханим, яких розлучила війна в Україні
Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK