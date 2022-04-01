Насилля та зґвалтування під час війни: куди звертатися жертвам сексуального насильства

Куди звертатися жертвам сексуального насильства під час війни

В Україні вже більше місяца продовжується повномасштабна війна, яку проти нас розв'язала росія. Солдати країни-агресора нещадно вбивають мирне населення, зокрема дітей, мародерять, знущаються з жінок і ґвалтують їх.

Мережею ширяться історії про страшні звірства, які чинять рашисти. За інформацієї деяких Telegram-каналів, жервами сексуального насильства з боку солдатів рф стають навіть підлітки та діти віком 11-12 років.

Ця тема привернула увагу Маші Єфросініної – української телеведучої, яка також є почесним послом ООН в Україні, головою Опікунської ради фонду «Твоя опора» та засновницею благодійного фонду «Маша». Єфросініна закликає не мовчати про пережите, обов'язково звертатися по допомогу, щоб правоохоронні органи могли покарати ціх нелюдів.

Уперше про факт зґвалтування українок окупантами мені прийшло повідомлення з Херсона. Написала жінка, стверджуючи, що з 11 зґвалтованих лише шість жінок вижило. Я зателефонувала з цим замміністра внутрішніх справ. Відповідь: «Маріє, наразі ми це перевіряємо», – написала в Instagram Маша Єфросініна. – Дівчата, рідненькі, я все вам сказала у відео. Прошу вас, не мовчіть, надайте будь-яку інформацію, що допоможе правоохоронцям зафіксувати факт знущання, притягнути звірів до відповідальності та покарати їх. Молю вас! Також я закликаю всіх, хто має інформацію про вчинення окупантами чергових звірств, повідомляти про це до відповідних органів.

Маша Єфросініна

Куди звертатися жертвам сексуального насильства під час війни: повний список контактів

Нижче публікуємо всі пункти допомоги з активними посиланнями та номерами телефонів.

Якщо ви перебуваєте на території України:

♦ Національна поліція України – 102 (по регіонах – за посиланням)

♦ Органи прокуратури(по регіонах – за посиланням)

♦ Військова адміністрація – за місцем вчинення злочину або за місцем перебування.

♦ Медична допомога – 103

♦ Безоплатна правова допомога – 0 800 213 103

♦ Національна гаряча лінія – 116 123

TELEGRAM- КАНАЛИ:

• @stop_russian_war_bot

• @ukraine_avanger_bot

• @police_helpbot (#ДійПротиНасильства)

Якщо Ви перебуваєте на тимчасово окупованій території:

♦ Телефонна лінія Офіс Генерального прокурора щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту: (096) 755-02-40 або conflict2022.ua@gmail.com;

♦ Інформацію можна передати до Міжнародного кримінального суду – otp.informationdesk@icc-cpi.int. Листи приймають будь-якою мовою.

Крім того, Маша Єфросініна заявила, що готова особисто зайнятися пошуком для жертв сексуального насильства фахівця, який супроводжуватиме їх психологічно: «Якщо відчуваєте, що маєте сили отримати психологічну допомогу (безкоштовну) кваліфікованих у цьому питанні фахівців, пишіть на пошту –a.kariakina@mashafund.org.ua».