Як вижити під час хімічної атаки: поради науковця-хіміка

30 марта 2022 18:46 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як вижити під час хімічної атаки: поради науковця-хіміка
Як вижити під час хімічної атаки: поради науковця-хіміка
pixabay.com

Викладач хімії, кандидат хімічних наук, популярний TikTok-блогер і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч розповів, як можна захистити себе від хімічної зброї.

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Ризик того, що росія може застосувати проти України хімічну зброю, доволі високий. Якщо вони підуть на цей крок, то швидше за все використають зарин, VX або їх аналог. Це леткі рідини без запаху, які здатні уражати людину як безпосередньо при потраплянні на шкіру, так і при випаровуванні – через органи дихання. Вони настільки небезпечні, що вистачить лише однієї краплини на шкірі, щоб людина померла. Як вижити під час такої хімічної атаки, розповів Гліб Репіч – кандидат хімічних наук і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал).

Перша проблема хімічної атаки – розпізнати її. Це не будуть вибухи з великими клубами задушливого газу, як під час Першої світової війни. Зарин не має ні кольору, ні запаху. Досвід Сирії показав, що люди не розуміли, що почалася хімічна атака, аж поки в них не починалися симптоми ураження, – зазначив Гліб.

Як розпізнати хімічну атаку

1. Сигнал хімічної тривоги. Він схожий на сигнал повітряної тривоги, але чергуються короткий і довгий гудки. Також слідкуйте за сповіщеннями по радіо, телебаченню, у Telegram-каналах тощо. Але треба розуміти, що на снарядах або ракетах, які прилетіли, не написано, що вони хімічні. До того моменту, поки хімічну атаку ідентифікують і подадуть сигнал, може минути деякий час.

2. Авіаналіт або обстріл. Вони передують хімічній атаці та супроводжуються глухими вибухами боєприпасів, які наносять мінімум руйнувань, зате розбризкують «дари» у вигляді аерозолю.

3. Одночасна масова загибель птахів, комах, дрібних тварин. Вони мають малу масу тіла, а отже помирають першими.

4. Одночасний масовий прояв симптомів отруєння у людей, характерний для нервово-паралітичних речовин. Це міоз (звуження зіниць), посмикування м’язів, сонливість, млявість, сльозотеча, слиновиділення, утруднене дихання, блювота. У важких випадках – втрата свідомості, судоми, піна з рота, неконтрольоване сечовипускання.

Скажу чесно: якщо людина потрапила в епіцентр хімічного ураження без засобів захисту, шансів вижити вона не має. Менше, ніж за хвилину вона втрачає свідомість, далі – конвульсії, зупинка дихання та смерть, – зазначив науковець. – Проте! Хімічна зброя має свої зони ураження. Концентрація отруйної речовини знижується за мірою віддалення від епіцентру. Шансів у людини вижити настільки більше, наскільки менше вона контактує з отруйною речовиною.

Як вижити під час хімічної атаки

1. Якщо хімічна атака застала вас на відкритій місцевості, спробуйте негайно знайти прихисток у найближчому приміщенні. Потрібно якомога швидше потрапити в герметичне укриття. В ідеалі — штатне бомбосховище, яке оснащене засобами фільтрації повітря. Або сховище метрополітену. Проте захистити вас може навіть ваша квартира, особливо якщо в ній пластикові вікна. Що вищий у вас поверх, то краще. Адже зарин важчий за повітря.

2. Зробіть приміщення максимально герметичним. Щільно зачиніть усі вікна, двері. Заклейте вентиляційні отвори та щілини.

3. Важливий момент: якщо ви повертаєтеся з вулиці після хімічної атаки, ваш одяг і взуття можуть бути заражені найдрібнішими краплями отруйної речовини. Зніміть одяг і взуття та залиште їх за межами квартири, а самі ретельно вимийте з милом всі ділянки тіла, які контактували з навколишнім середовищем.

4. Увімкніть телевізор або радіо і чекайте інструкцій від ДСНС про подальші дії та евакуацію. Не забудьте попередити своїх рідних про небезпеку.

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