Як вижити під час хімічної атаки: поради науковця-хіміка
Викладач хімії, кандидат хімічних наук, популярний TikTok-блогер і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч розповів, як можна захистити себе від хімічної зброї.
Перша проблема хімічної атаки – розпізнати її. Це не будуть вибухи з великими клубами задушливого газу, як під час Першої світової війни. Зарин не має ні кольору, ні запаху. Досвід Сирії показав, що люди не розуміли, що почалася хімічна атака, аж поки в них не починалися симптоми ураження, – зазначив Гліб.
Як розпізнати хімічну атаку
1. Сигнал хімічної тривоги. Він схожий на сигнал повітряної тривоги, але чергуються короткий і довгий гудки. Також слідкуйте за сповіщеннями по радіо, телебаченню, у Telegram-каналах тощо. Але треба розуміти, що на снарядах або ракетах, які прилетіли, не написано, що вони хімічні. До того моменту, поки хімічну атаку ідентифікують і подадуть сигнал, може минути деякий час.
2. Авіаналіт або обстріл. Вони передують хімічній атаці та супроводжуються глухими вибухами боєприпасів, які наносять мінімум руйнувань, зате розбризкують «дари» у вигляді аерозолю.
3. Одночасна масова загибель птахів, комах, дрібних тварин. Вони мають малу масу тіла, а отже помирають першими.
4. Одночасний масовий прояв симптомів отруєння у людей, характерний для нервово-паралітичних речовин. Це міоз (звуження зіниць), посмикування м’язів, сонливість, млявість, сльозотеча, слиновиділення, утруднене дихання, блювота. У важких випадках – втрата свідомості, судоми, піна з рота, неконтрольоване сечовипускання.
Скажу чесно: якщо людина потрапила в епіцентр хімічного ураження без засобів захисту, шансів вижити вона не має. Менше, ніж за хвилину вона втрачає свідомість, далі – конвульсії, зупинка дихання та смерть, – зазначив науковець. – Проте! Хімічна зброя має свої зони ураження. Концентрація отруйної речовини знижується за мірою віддалення від епіцентру. Шансів у людини вижити настільки більше, наскільки менше вона контактує з отруйною речовиною.
Як вижити під час хімічної атаки
1. Якщо хімічна атака застала вас на відкритій місцевості, спробуйте негайно знайти прихисток у найближчому приміщенні. Потрібно якомога швидше потрапити в герметичне укриття. В ідеалі — штатне бомбосховище, яке оснащене засобами фільтрації повітря. Або сховище метрополітену. Проте захистити вас може навіть ваша квартира, особливо якщо в ній пластикові вікна. Що вищий у вас поверх, то краще. Адже зарин важчий за повітря.
2. Зробіть приміщення максимально герметичним. Щільно зачиніть усі вікна, двері. Заклейте вентиляційні отвори та щілини.
3. Важливий момент: якщо ви повертаєтеся з вулиці після хімічної атаки, ваш одяг і взуття можуть бути заражені найдрібнішими краплями отруйної речовини. Зніміть одяг і взуття та залиште їх за межами квартири, а самі ретельно вимийте з милом всі ділянки тіла, які контактували з навколишнім середовищем.
4. Увімкніть телевізор або радіо і чекайте інструкцій від ДСНС про подальші дії та евакуацію. Не забудьте попередити своїх рідних про небезпеку.