Що робити при бомбардуванні фосфорними бомбами
Російські окупанти цинічно бомбардують Україну фосфорними бомбами. Білий фосфор викликає важкі опіки, аж до кісток та кісткового мозку.
- Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі.
- Рясно полийте або змочіть водою шкіру та одяг, якщо на них потрапив фосфор.
- Обережно зніміть одяг. Краще робити це прямо у воді або продовжуючи поливати уражені ділянки водою.
Оброблення рани
Обробіть рану содовим розчином. Як приготувати содовий розчин: 1 скланка води + 1 чайна ложка соди.
Накладіть вологу пов'язку на рану, її також бажано змочувати содовим розчином.
В жодному разі не використовуйте вату і перекис водню!
Ліки
Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, перебуває у свідомості, – дайте їй будь-які знеболювальні та заспокійливі препарати. При горінні фосфор також виділяє отруйні пари, для виведення токсичних речовин прийміть будь-який сорбент. Пийте багато води, також можна вживати молоко та лужну негазовану воду.
Нагадаємо,