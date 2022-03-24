Що робити при бомбардуванні фосфорними бомбами

24 марта 2022 16:54 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Що робити при бомбардуванні фосфорними бомбами
Що робити при бомбардуванні фосфорними бомбами
pixabay.com

Російські окупанти цинічно бомбардують Україну фосфорними бомбами. Білий фосфор викликає важкі опіки, аж до кісток та кісткового мозку.

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Інформуємо про дії у разі зіткнення з фосфорною небезпекою:

  1. Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі.
  2. Рясно полийте або змочіть водою шкіру та одяг, якщо на них потрапив фосфор.
  3. Обережно зніміть одяг. Краще робити це прямо у воді або продовжуючи поливати уражені ділянки водою.

Оброблення рани

Обробіть рану содовим розчином. Як приготувати содовий розчин: 1 скланка води + 1 чайна ложка соди.

Накладіть вологу пов'язку на рану, її також бажано змочувати содовим розчином.

В жодному разі не використовуйте вату і перекис водню!

Ліки

Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, перебуває у свідомості, – дайте їй будь-які знеболювальні та заспокійливі препарати. При горінні фосфор також виділяє отруйні пари, для виведення токсичних речовин прийміть будь-який  сорбент. Пийте багато води, також можна вживати молоко та лужну негазовану воду.

Нагадаємо,

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