Підозрілі предмети на вулиці: що робити, та які ознаки вказують на вибухові пристрої
Будьте обережні! Окупанти можуть маскувати вибухівку під дитячі іграшки, коробки, портфелі, пакунки, згортки та інші предмети, розкидані у громадських місцях.
Ознаки, що вказують на належність предмета до вибухових пристроїв:
► Зовнішня схожість із боєприпасами та піротехнічними виробами.
► Наявність розтяжок, дротів, що йдуть від предмета, мотузок, скотчу.
► Наявність джерел живлення (батарейки, акумулятори), антен із радіопристроєм, годинникового або електронного таймера.
► Наявність підозрілих звуків (цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу).
► Характерний запах (гасу, розчинника, паливно-мастильних і хімічних матеріалів тощо).
► Наявність деталей, що не відповідають їх прямому призначенню.
► Наявність сторонніх підозрілих предметів у дверях, вікнах, дереві, закріплених за допомогою дроту, ниток, важелів, шнурів тощо.
Якщо ви побачили у публічному місці підозрілий предмет:
♦ не чіпайте залишені без нагляду речі на вулиці та в будь-яких громадських місцях;
♦ відійдіть на безпечну відстань від підозрілого предмета та відведіть інших людей;
♦ позначте та обгородіть предмет;
♦ сфотографуйте предмет;
♦ повідомте екстренні служби 101 та 102;
♦ якщо ви побачили особу, яка залишила предмет, запамятайте її зовнішність, одяг, автотранспорт та номерні знаки.