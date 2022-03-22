Підозрілі предмети на вулиці: що робити, та які ознаки вказують на вибухові пристрої

22 марта 2022 22:33 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Підозрілі предмети на вулиці: що робити, та які ознаки вказують на вибухові пристрої
Підозрілі предмети на вулиці: що робити, та які ознаки вказують на вибухові пристрої
pixabay.com

Будьте обережні! Окупанти можуть маскувати вибухівку під дитячі іграшки, коробки, портфелі, пакунки, згортки та інші предмети, розкидані у громадських місцях.

Ознаки, що вказують на належність предмета до вибухових пристроїв:

Читайте такжеЩо робити, якщо ви опинилися під завалами будинку
► Перебування в місцях масового скупчення людей валізи, пакунка, коробки тощо без нагляду.

► Зовнішня схожість із боєприпасами та піротехнічними виробами.

► Наявність розтяжок, дротів, що йдуть від предмета, мотузок, скотчу.

► Наявність джерел живлення (батарейки, акумулятори), антен із радіопристроєм, годинникового або електронного таймера.

► Наявність підозрілих звуків (цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу).

► Характерний запах (гасу, розчинника, паливно-мастильних і хімічних матеріалів тощо).

► Наявність деталей, що не відповідають їх прямому призначенню.

► Наявність сторонніх підозрілих предметів у дверях, вікнах, дереві, закріплених за допомогою дроту, ниток, важелів, шнурів тощо.

Якщо ви побачили у публічному місці підозрілий предмет:

♦ не чіпайте залишені без нагляду речі на вулиці та в будь-яких громадських місцях;

♦ відійдіть на безпечну відстань від підозрілого предмета та відведіть інших людей;

♦ позначте та обгородіть предмет;

♦ сфотографуйте предмет;

♦ повідомте екстренні служби 101 та 102;

♦ якщо ви побачили особу, яка залишила предмет, запамятайте її зовнішність, одяг, автотранспорт та номерні знаки.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Україна корисні поради війна

Материалы по теме

Пісня Kalush Orchestra "Стефанія" б'є рекорди у YouTube
Новости

Пісня Kalush Orchestra "Стефанія" б'є рекорди у YouTube
Нервове переїдання: як його виявити і як вирішити цю проблему
Полезные советы

Нервове переїдання: як його виявити і як вирішити цю проблему
Олена Кравець розповіла, як реагують її 5-річні діти на війну
Новости

Олена Кравець розповіла, як реагують її 5-річні діти на війну
Що робити, якщо почався штурм міста: ТОП-5 важливих порад для виживання
Полезные советы

Що робити, якщо почався штурм міста: ТОП-5 важливих порад для виживання
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Режисер "Орла і Решки" Женя Синельников розповів, як його син реагує на жахіття війни

Режисер "Орла і Решки" Женя Синельников розповів, як його син реагує на жахіття війни
Сергій Притула розповів, як він забезпечує ЗСУ та ТРО всім необхідним

Сергій Притула розповів, як він забезпечує ЗСУ та ТРО всім необхідним
Доктор Комаровський розповів, як допомогти дитині з високою температурою в бомбосховищі

Доктор Комаровський розповів, як допомогти дитині з високою температурою в бомбосховищі

Популярное видео

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Пісня Kalush Orchestra "Стефанія" б'є рекорди у YouTube

Пісня Kalush Orchestra "Стефанія" б'є рекорди у YouTube
Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії

Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK