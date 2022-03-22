Підозрілі предмети на вулиці: що робити, та які ознаки вказують на вибухові пристрої

Підозрілі предмети на вулиці: що робити, та які ознаки вказують на вибухові пристрої

Будьте обережні! Окупанти можуть маскувати вибухівку під дитячі іграшки, коробки, портфелі, пакунки, згортки та інші предмети, розкидані у громадських місцях.

Ознаки, що вказують на належність предмета до вибухових пристроїв:

► Перебування в місцях масового скупчення людей валізи, пакунка, коробки тощо без нагляду.

► Зовнішня схожість із боєприпасами та піротехнічними виробами.

► Наявність розтяжок, дротів, що йдуть від предмета, мотузок, скотчу.

► Наявність джерел живлення (батарейки, акумулятори), антен із радіопристроєм, годинникового або електронного таймера.

► Наявність підозрілих звуків (цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу).

► Характерний запах (гасу, розчинника, паливно-мастильних і хімічних матеріалів тощо).

► Наявність деталей, що не відповідають їх прямому призначенню.

► Наявність сторонніх підозрілих предметів у дверях, вікнах, дереві, закріплених за допомогою дроту, ниток, важелів, шнурів тощо.

Якщо ви побачили у публічному місці підозрілий предмет:

♦ не чіпайте залишені без нагляду речі на вулиці та в будь-яких громадських місцях;

♦ відійдіть на безпечну відстань від підозрілого предмета та відведіть інших людей;

♦ позначте та обгородіть предмет;

♦ сфотографуйте предмет;

♦ повідомте екстренні служби 101 та 102;

♦ якщо ви побачили особу, яка залишила предмет, запамятайте її зовнішність, одяг, автотранспорт та номерні знаки.