Що робити, якщо ви опинилися під завалами будинку
Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні розробила рекомендації для тих, у кого є ризик опинитися під завалами будинку.
Якщо трапився завал будинку:
♦ Спокійно чекайте, поки розберуть завал.
Якщо вас ніхто не чує:
♦ Спробуйте вивільнити руки і ноги.
♦ Оцініть навколишню обстановку.
♦ Обережно розберіть завал, якщо це можливо. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається.
♦ Якщо не впевнені в своїх силах, терпляче кличте на допомогу.
♦ Якщо є можливість, скористайтеся телефоном, стукайте по трубах, батареях опалення.
♦ Якщо ніхто не чує, спробуйте розбирати завал.
♦ Звільнившись, огляньте себе, за можливості надайте собі першу медичну допомогу.
♦ В очікуванні допомоги намагайтесь уникнути переохолождення.