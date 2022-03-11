Що робити, якщо ви опинилися під завалами будинку

11 марта 2022 19:56 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Що робити, якщо ви опинилися під завалами будинку
Що робити, якщо ви опинилися під завалами будинку
pixabay.com

Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні розробила рекомендації для тих, у кого є ризик опинитися під завалами будинку.

Якщо трапився завал будинку:

Читайте такжеЛілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо
♦ Покличте на допомогу, повідомте, де ви знаходитесь.

♦ Спокійно чекайте, поки розберуть завал.

Якщо вас ніхто не чує:

♦ Спробуйте вивільнити руки і ноги.

♦ Оцініть навколишню обстановку.

♦ Обережно розберіть завал, якщо це можливо. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається.

♦ Якщо не впевнені в своїх силах, терпляче кличте на допомогу.

♦ Якщо є можливість, скористайтеся телефоном, стукайте по трубах, батареях опалення.

♦ Якщо ніхто не чує, спробуйте розбирати завал.

♦ Звільнившись, огляньте себе, за можливості надайте собі першу медичну допомогу.

♦ В очікуванні допомоги намагайтесь уникнути переохолождення.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

советы Полезные советы Україна корисні поради війна

Материалы по теме

Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо
Новости

Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо
Як допомогти дітям, що постраждали від агресії Росії
Полезные советы

Як допомогти дітям, що постраждали від агресії Росії
Співак Макс Барських заборонив використовувати свою музику в Росії
Новости

Співак Макс Барських заборонив використовувати свою музику в Росії
Леся Нікітюк у Хмельницькому відкрила Координаційний центр прийому переселенців
Новости

Леся Нікітюк у Хмельницькому відкрила Координаційний центр прийому переселенців
<
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії

Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії
33-річний український актор загинув під час обстрілів в Ірпені

33-річний український актор загинув під час обстрілів в Ірпені
Сім'я Бекхем організувала гуманітарну допомогу і пожертвувала $1 млн українським дітям

Сім'я Бекхем організувала гуманітарну допомогу і пожертвувала $1 млн українським дітям

Популярное видео

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії

Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.02.2022)

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.02.2022)
Водная полиция: смотреть 36 серию онлайн (эфир от 24.02.2022)

Водная полиция: смотреть 36 серию онлайн (эфир от 24.02.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK