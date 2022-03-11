Що робити, якщо ви опинилися під завалами будинку

Що робити, якщо ви опинилися під завалами будинку

Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні розробила рекомендації для тих, у кого є ризик опинитися під завалами будинку.

Якщо трапився завал будинку:

♦ Покличте на допомогу, повідомте, де ви знаходитесь.

♦ Спокійно чекайте, поки розберуть завал.

Якщо вас ніхто не чує:

♦ Спробуйте вивільнити руки і ноги.

♦ Оцініть навколишню обстановку.

♦ Обережно розберіть завал, якщо це можливо. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається.

♦ Якщо не впевнені в своїх силах, терпляче кличте на допомогу.

♦ Якщо є можливість, скористайтеся телефоном, стукайте по трубах, батареях опалення.

♦ Якщо ніхто не чує, спробуйте розбирати завал.

♦ Звільнившись, огляньте себе, за можливості надайте собі першу медичну допомогу.

♦ В очікуванні допомоги намагайтесь уникнути переохолождення.