Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

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Мільйони українських дітей вже 2 тижні живуть у сховищах, а багато хто залишив рідні домівки. Лілія Ребрик розповіла, як пояснила дітям, що зараз відбувається в нашій країні.