Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо
Мільйони українських дітей вже 2 тижні живуть у сховищах, а багато хто залишив рідні домівки. Лілія Ребрик розповіла, як пояснила дітям, що зараз відбувається в нашій країні.
Зі старшою Діаною я говорю напряму – вона вже знає у своєму віці, що таке зброя, що таке війна. Їй я пояснила, що на нас напала Росія, що її «лідер» просто не може зупинитися і мріє перемогти у своїй безглуздій війні. І пояснюю Діані, що цього ні за що не станеться, що наша армія міцна і саме їй ми вдячні, що це вона так завзято нас боронить, – зазначила Лілія Ребрик. – Поліні пояснити важче – вона занадто маленька. Але і їй я розповіла, що безглузда божевільна людина вирішила розв’язати з нами війну.
Обом донькам Лілія обіцяє, що вони обов’язково повернуться додому. Бо по-іншому й бути не може – Україна неодмінно переможе!
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