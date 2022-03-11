Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо

11 марта 2022 18:55 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо
Ведуча Лілія Ребрик
instagram.com/liliia.rebrik

Мільйони українських дітей вже 2 тижні живуть у сховищах, а багато хто залишив рідні домівки. Лілія Ребрик розповіла, як пояснила дітям, що зараз відбувається в нашій країні.

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Кожному українському батьку чи матері невимовно боляче, що їхнім дітям довелося дізнатися і побачити, що таке війна. Але мовчати і вдавати перед малюками, що все гаразд, просто неможливо. Тому Ведуча програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» й акторка Лілія Ребрик говорить зі своїми доньками – і 9-річною Діаною, і 3-річною Поліною – про те, через що зараз проходить наша країна.

Лілія Ребрик з чоловіком та доньками / instagram.com/liliia.rebrik

Зі старшою Діаною я говорю напряму – вона вже знає у своєму віці, що таке зброя, що таке війна. Їй я пояснила, що на нас напала Росія, що її «лідер» просто не може зупинитися і мріє перемогти у своїй безглуздій війні. І пояснюю Діані, що цього ні за що не станеться, що наша армія міцна і саме їй ми вдячні, що це вона так завзято нас боронить, – зазначила Лілія Ребрик. – Поліні пояснити важче – вона занадто маленька. Але і їй я розповіла, що безглузда божевільна людина вирішила розв’язати з нами війну.

Обом донькам Лілія обіцяє, що вони обов’язково повернуться додому. Бо по-іншому й бути не може – Україна неодмінно переможе!

Нагадаємо,

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