«Где ваша гордость?»: Лилия Ребрик обратилась к россиянам

3 марта 2022 18:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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«Где ваша гордость?»: Лилия Ребрик обратилась к россиянам
«Где ваша гордость?»: Лилия Ребрик обратилась к россиянам
пресс-служба канала Украина

Весь мир видит, что происходит в Украине, и только страна-агрессор закрывает на это глаза.

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Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик обратилась к россиянам и объяснила, какое будущее их ждет, если они не уйдут с нашей земли.

Сегодня очень многие известные люди выходят в эфир и показывают реальную обстановку в стране, активно помогают в борьбе с врагом и делают все возможное для армии и мирного населения. Ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик рассказала, что ее семья тоже делится всем необходимым: едой, лекарствами, деньгами и одеждой для переселенцев.

Кроме того, украинская актриса снова обратилась на своей страничке в соцсети к жителям страны-агрессора.

Выходите на улицы своих городов! Да, это страшно! Да, кажется порой – невозможно! А вы попробуйте сделать это, а не блокировать нас в «Инстаграме»! – написала ведущая программы «Ранок з Україною». – Вы боитесь даже здесь что-то сказать и выложить! Где же ваша гордость? Где же ваша позиция?»

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В своем обращении Лилия Ребрик перешла на русский язык, чтобы исключить тот факт, что в нашей стране ущемляют русскоязычное население.

Восьмой день весь мир поддерживает Украину. Против России введены жесткие экономические санкции. Пока наши дети в подвалах, с вашего рынка уходят Apple, Adidas, закрывает заводы BMW, – украинская актриса также перечислила и другие мировые бренды, которые больше не хотят работать с Россией. – Неужели вы не понимаете, что превращаетесь в изгоев, пока стреляете по нашим мирным домам?»

Лилия Ребрик напомнила, что в Украине погибло уже более 9 тысяч российских военных.

И так будет с каждым, кто придет на нашу землю. Остановите своего президента, пока не поздно, – сказала известная ведущая. – Сейчас в ваших руках ваше будущее и будущее ваших детей! Вы еще можете остановить этот ад! Российские военные, уйдите с нашей земли!

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