Ваши солдаты и ваша армия зашли к нам в дом: Владимир Остапчук эмоционально обратился к россиянам

28 февраля 2022 16:10 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Ваши солдаты и ваша армия зашли к нам в дом: Владимир Остапчук эмоционально обратился к россиянам
Владимир Остапчук
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Ведущий канала «Украина» Владимир Остапчук после вторжения российской армии в Украину призвал россиян открыть глаза на то, что происходит в нашей стране, а также поддержал защитников Украины.

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Ведущий проекта «МАСКА» Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовал эмоциональный пост с обращением к людям из России.

Знайте, ваши солдаты, ваша армия и ваш карликовый император зашли к нам в дом. Я услышал взрывы в центре родного Киева. Я увидел панику в глазах людей. Слезы жены и сирены пожарных машин. Но вместе с тем я увидел, что мы Нація с большой буквы. Мы готовы умереть за свою землю и свободу. Это вторжение – и Ваше преступление. Молчите, поддакиваете главному террористу в Кремле», – написал Владимир Остапчук на своей странице в соцсети.

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Телеведущий восхищается мужеством наших воинов, которые ценой собственных жизней героически защищают наш народ.

Українська армія, поліція, гвардія, прикордонники. Рідненькі мої! Сьогодні ми завдяки вам стали зовсім іншими. Ми сильні, на нас із захопленням дивиться весь світ. Ми міцні, бо вгризаємось у кожен клаптик. Ми переможемо, бо за нами правда. Все буде Україна!» – заявил ведущий канала «Украина».

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