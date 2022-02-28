Ваши солдаты и ваша армия зашли к нам в дом: Владимир Остапчук эмоционально обратился к россиянам Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Владимир Остапчук социальная сеть Instagram

Ведущий канала «Украина» Владимир Остапчук после вторжения российской армии в Украину призвал россиян открыть глаза на то, что происходит в нашей стране, а также поддержал защитников Украины.