Ваши солдаты и ваша армия зашли к нам в дом: Владимир Остапчук эмоционально обратился к россиянам
28 февраля 2022 16:10
Владимир Остапчук
социальная сеть Instagram
Ведущий канала «Украина» Владимир Остапчук после вторжения российской армии в Украину призвал россиян открыть глаза на то, что происходит в нашей стране, а также поддержал защитников Украины.
Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовал эмоциональный пост с обращением к людям из России.
Знайте, ваши солдаты, ваша армия и ваш карликовый император зашли к нам в дом. Я услышал взрывы в центре родного Киева. Я увидел панику в глазах людей. Слезы жены и сирены пожарных машин. Но вместе с тем я увидел, что мы Нація с большой буквы. Мы готовы умереть за свою землю и свободу. Это вторжение – и Ваше преступление. Молчите, поддакиваете главному террористу в Кремле», – написал Владимир Остапчук на своей странице в соцсети.
Українська армія, поліція, гвардія, прикордонники. Рідненькі мої! Сьогодні ми завдяки вам стали зовсім іншими. Ми сильні, на нас із захопленням дивиться весь світ. Ми міцні, бо вгризаємось у кожен клаптик. Ми переможемо, бо за нами правда. Все буде Україна!» – заявил ведущий канала «Украина».