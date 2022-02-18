Игры талантов: Владимир Остапчук станцует на каблуках в эфире шоу

18 февраля 2022 11:55 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Игры талантов: Владимир Остапчук станцует на каблуках в эфире шоу
Ведущий Владимир Остапчук
instagram.com/vova_ostapchuk

Участники нового развлекательного шоу «Игры талантов» не перестают удивлять.

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Так, прямо на съемочной площадке проекта популярный телеведущий Владимир Остапчук станцевал вог. Этот современный стиль танца характеризуется сочетанием подиумной походки и модельных поз. А исполняют его обычно в обуви на каблуках. 

В одном из выпусков нового супершоу канала «Украина» «Игры талантов» игрокам предстоит угадать, кто из незнакомцев является танцовщиком вог.

Ведущий популярных шоу «МАСКА» и «Співають всі!» Владимир Остапчук, который примет участие в проекте «Игры талантов», решил и сам попытаться исполнить этот танец. Он надел мерцающие ботильоны на каблуках и принялся повторять гламурные движения.

Ведущий Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина

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Смотрите новое грандиозное шоу «Игры талантов» по субботам с 26 февраля в 21:00 на канале «Украина»!

Напомним, 

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