Игры талантов: Владимир Остапчук станцует на каблуках в эфире шоу
Участники нового развлекательного шоу «Игры талантов» не перестают удивлять.
В одном из выпусков нового супершоу канала «Украина» «Игры талантов» игрокам предстоит угадать, кто из незнакомцев является танцовщиком вог.
Ведущий популярных шоу «МАСКА» и «Співають всі!» Владимир Остапчук, который примет участие в проекте «Игры талантов», решил и сам попытаться исполнить этот танец. Он надел мерцающие ботильоны на каблуках и принялся повторять гламурные движения.
Напомним,