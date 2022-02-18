Игры талантов: Владимир Остапчук станцует на каблуках в эфире шоу

Участники нового развлекательного шоу «Игры талантов» не перестают удивлять.

Так, прямо на съемочной площадке проекта популярный телеведущий Владимир Остапчук станцевал вог. Этот современный стиль танца характеризуется сочетанием подиумной походки и модельных поз. А исполняют его обычно в обуви на каблуках.

В одном из выпусков нового супершоу канала «Украина» «Игры талантов» игрокам предстоит угадать, кто из незнакомцев является танцовщиком вог.

Ведущий популярных шоу «МАСКА» и «Співають всі!» Владимир Остапчук, который примет участие в проекте «Игры талантов», решил и сам попытаться исполнить этот танец. Он надел мерцающие ботильоны на каблуках и принялся повторять гламурные движения.

Ведущий Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина

Смотрите новое грандиозное шоу «Игры талантов» по субботам с 26 февраля в 21:00 на канале «Украина»!

Напомним,