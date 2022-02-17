Константин Войтенко рассказал, где его точка счастья

17 февраля 2022 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Константин Войтенко рассказал, где его точка счастья
Актер Константин Войтенко
пресс-служба Нового канала

С понедельника по четверг герои «Будиночка на щастя» (Новый канал) продолжают удивлять своими приключениями.

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Любимая четверка вернулась из Киева в Сеньковку. Люба (актриса Виталина Библив) и дальше хлопочет по хозяйству, а ее муж Вася (актер Назар Заднепровский) ищет, где выпить рюмочку. 

Маша (актриса Галя Безрук) придумывает новые истории, чтобы вернуть Макса (актер Костя Войтенко). А тот, в свою очередь, не реагирует на Машины провокации и живет своей жизнью. Устроился на работу на коровью ферму. А смог бы актер обрести счастье в селе в реальной жизни?

Я мог бы быть счастлив в селе, но не жить там, – говорит Костя. – Только приезжать время от времени. Мне очень нравится сельская атмосфера, ведь там приятные, искренние, честные люди. В детстве постоянно ездил в село, где было только три улицы. Я очень радовался, но скучал по ритму города. Мог бы только совмещать жизнь в городе и селе. Очень хочется иметь свой «будиночок на щастя».

Актер Константин Войтенко / пресс-служба Нового канала

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А личной точкой счастья актер считает съемочную площадку ситкома. Ведь там он в гармонии, у него нет лишних забот, срывов и конфликтов.

А еще считаю, что у меня самые лучшие коллеги, – рассказал актер. – На мой взгляд, наш каст идеален, ведь работать с такими профессионалами – абсолютное удовольствие. Кстати, я им это постоянно говорю. Они заслуживают такие слова.

Напомним, 

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