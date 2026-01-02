Віталіна Біблів розповіла про свою суперздібність влаштовувати свята попри форс-мажори

Зірка серіалів «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів пригадала курйоз з корпоративу.

Більшість акторів на початку кар’єри працювали аніматорами на дитячих святах чи корпоративах. Ця справа дає не лише заробіток, а й навичку імпровізації та комунікації з будь-якою аудиторією, допомагає побороти страх публічних виступів та виховує впевненість у собі.

Багато хто з артистів настільки закохується у сферу івентів, що залишається працювати в ній і надалі. Але більшість таки намагаються зачепитись у театрах та кіноіндустрії.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Це чудово вдалося заслуженій артистці України, виконавиці головних ролей у комедійних серіалах Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіні Біблів. Але на початку її шляху були й такі історії з новорічних свят...

Якось у святковий період мені довелося бути у двох місцях майже одночасно, – розповідає Віталіна. – Спочатку десь до 20:00 я проводила дитячі новорічні свята, а потім мала їхати вести корпоратив для дорослих. Дорогою, в образі Чучундри, ще заїхала в Житомирську область привітати дитину. А коли виїжджала звідти, в мене збився навігатор, і замість того, щоб їхати в бік Києва, побачила напис «Житомир». Не знаю, як так вийшло. Пам’ятаю лише, що це були поля, жодного ліхтаря, я просто їду й приїжджаю в Житомир. На годиннику – десь 21:00, а о 22:00 я мала вже бути в костюмі коня в іншому місці. До речі, завжди сама шила костюми на будь-яку корпоративну вечірку. Я була єдиною ведучою того свята, тож дуже боялася запізнитися й підвести людей. Не пам’ятаю, як швидко їхала, але точно мчала. І переодягалася частково вже в машині. Тож буквально забігла на початок цієї шаленої новорічної вечірки в костюмі «конячки Анжели», і все пройшло круто (усміхається).

