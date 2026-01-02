Віталіна Біблів розповіла про свою суперздібність влаштовувати свята попри форс-мажори

2 січня 2026 13:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Віталіна Біблів розповіла про свою суперздібність влаштовувати свята попри форс-мажори
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалів «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів пригадала курйоз з корпоративу.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Більшість акторів на початку кар’єри працювали аніматорами на дитячих святах чи корпоративах. Ця справа дає не лише заробіток, а й навичку імпровізації та комунікації з будь-якою аудиторією, допомагає побороти страх публічних виступів та виховує впевненість у собі. 

Багато хто з артистів настільки закохується у сферу івентів, що залишається працювати в ній і надалі. Але більшість таки намагаються зачепитись у театрах та кіноіндустрії. 

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожFIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
Це чудово вдалося заслуженій артистці України, виконавиці головних ролей у комедійних серіалах Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіні Біблів. Але на початку її шляху були й такі історії з новорічних свят...

Якось у святковий період мені довелося бути у двох місцях майже одночасно, – розповідає Віталіна. – Спочатку десь до 20:00 я проводила дитячі новорічні свята, а потім мала їхати вести корпоратив для дорослих. Дорогою, в образі Чучундри, ще заїхала в Житомирську область привітати дитину. А коли виїжджала звідти, в мене збився навігатор, і замість того, щоб їхати в бік Києва, побачила напис «Житомир». Не знаю, як так вийшло. Пам’ятаю лише, що це були поля, жодного ліхтаря, я просто їду й приїжджаю в Житомир. На годиннику – десь 21:00, а о 22:00 я мала вже бути в костюмі коня в іншому місці. До речі, завжди сама шила костюми на будь-яку корпоративну вечірку. Я була єдиною ведучою того свята, тож дуже боялася запізнитися й підвести людей. Не пам’ятаю, як швидко їхала, але точно мчала. І переодягалася частково вже в машині. Тож буквально забігла на початок цієї шаленої новорічної вечірки в костюмі «конячки Анжели», і все пройшло круто (усміхається).

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Будиночок на щастя новини особисте життя зірок Новий канал Віталіна Біблів Новий рік Будиночок на щастя 6 сезон

Матеріали на тему

Даша Астафʼєва поділилася дитячими митями, при згадці про які щоразу усміхається
Новини

Даша Астафʼєва поділилася дитячими митями, при згадці про які щоразу усміхається
Топ-3 маринади для соковитої курки
Їжа та рецепти

Топ-3 маринади для соковитої курки
Тормозні диски та колодки у dok.ua
АвтоЛеді

Тормозні диски та колодки у dok.uaРеклама
Холостяк 14 сезон 11 випуск: переможниця проєкту 26.12.2025
Новини

Холостяк 14 сезон 11 випуск: переможниця проєкту 26.12.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025
Холостяк 14 сезон 11 випуск: переможниця проєкту 26.12.2025

Холостяк 14 сезон 11 випуск: переможниця проєкту 26.12.2025
Тормозні диски та колодки у dok.ua

Тормозні диски та колодки у dok.ua
Топ-3 маринади для соковитої курки

Топ-3 маринади для соковитої курки

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK