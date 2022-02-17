Ты меня никогда не забудешь: на канале Украина состоится премьера 16-серийной мелодрамы

17 февраля 2022 01:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ты меня никогда не забудешь: на канале Украина состоится премьера 16-серийной мелодрамы
Ты меня никогда не забудешь: на канале Украина состоится премьера 16-серийной мелодрамы
пресс-служба канала Украина

21 февраля на канале «Украина» состоится премьера 16-серийной картины «Ты меня никогда не забудешь». Зрителей ждет история о современной Жанне д'Арк, на долю которой выпало немало испытаний.

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Жанна и Марк знакомы с детства. Отец Жанны, заслуженный учитель в 90-е годы, помог 14-летнему сироте Марку стать на истинный путь. Ларионов спас его от колонии, взял на поруки, и с тех пор парень часто бывал в их доме. Спустя годы между Марком и Ларионовым происходит раздор. В семье девушки случается трагедия, и дороги молодых людей расходятся. Однако через время в жизни Марка и Жанны многое меняется. Но их путь друг к другу слишком долгий и извилистый.

Мне понравилась парадоксальность сценария, – сказал режиссер фильма «Ты меня никогда не забудешь» Андрей Новоселов. – Он необычный и в нем иногда страсти выходят на шекспировский уровень. Мне захотелось сделать очень трогательную историю и, выбирая актеров, мы учитывали этот момент. Я надеюсь, что картина получилась проникновенной и самое главное – живой.

Актриса Анна Клинская рассказала, что ее героиню назвали в честь Жанны д'Арк, так как девушке придется очень многое преодолеть.

Когда я прочитала сценарий, то подумала: «Я бы хотела, чтобы эта история помогла людям понять – бывают разные жизненные обстоятельства, но надо быть сильными и жить дальше». Из любой трудной ситуации всегда можно найти выход, – поделилась актриса Анна Клинская.

В ролях также сыграли: Вахтанг Беридзе, Кирилл Дыцевич, Алла Подчуфарова, Александр Мохов, Ирина Мохова, Людмила Нильская, Роман Полянский, Анжей Новоселов, Анна Расстальная и другие.

Режиссер-постановщик – Андрей Новоселов. Оператор-постановщик – Станислав Ткачев. Продюсеры – Виктория Корогод, Ирина Черняк, Валентин Опалев, Павел Карван. Производством сериала по заказу канала «Украина» занималась продакшн-компания «Киевтелефильм».

Смотрите сериал «Ты меня никогда не забудешь» с 21 февраля, с понедельника по четверг, в 21:00 на канале «Украина».

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