Улюблені серіали та програми каналу «Україна» повертаються в ефір «Індиго TV»

З понеділка, 18 квітня, улюблені проєкти каналу «Україна», які мають мільйони прихильників, повертаються до глядачів в ефірі телеканалу «Індиго TV».

В ефірі будуть виходити «Ранок з Україною», «Зірковий шлях», «Місія: краса», «Свекруха чи невістка», а також серіали власного виробництва.

З першого дня війни канал «Україна» розпочав боротьбу на інформаційному фронті. Ми були й залишаємось одним з виробників і трансляторів марафону «Єдині Новини». Водночас, ми відчуваємо великий суспільний запит на додатковий контент, яких допомагає адаптуватися в нових реаліях, облаштувати життя в умовах військово часу, давати емоційну підтримку. Ми вже запустили на наших YouTube-каналах оновлені «Ранок з Україною» та «Зірковий Шлях», запускаємо цієї суботи «Говорить Україна. Хроніки незламності», і бачимо високий інтерес до цих проєктів. На мою думку, запуск улюблених програм та серіалів каналу «Україна» в ефірі «Індиго TV» матиме важливий терапевтичний ефект – допомагатиме людям емоційно, психологічно відновлюватись в умовах цієї страшної, виснажливої війни», - говорить директорка телеканалу «Україна» Вікторія Корогод.

Улюблені ведучі каналу «Україна» - Лілія Ребрик, Григорій Герман, Ірина Фролова, Анатолій Анатоліч, Ільяс Сахтара - разом зі своїми глядачами проживатимуть складні реалії війни, знайомитимуть з історіями мужності та спротиву українців, говоритимуть про шлях до перемоги й внесок в неї кожного українця, підтримуватимуть, інформуватимуть, ділитимуться корисними порадами.

Щодня в ефір виходитимуть прем’єрні випуски «Зіркового Шляху» у спеціальному форматі, актуалізованому для воєнного часу. «Ранок з Україною», який цього тижня повернувся до глядачів на Youtube-каналі, в ефірі «ІндигоTV» виходитиме тричі на тиждень – у понеділок, середу та п’ятницю о 09:01. З понеділка по п’ятницю на глядачів чекають улюблені випуски мейковер-шоу «Місія: краса», кулінарного шоу «Свекруха чи невістка», таємниці «Реальної містики» Андрієм Дебріним, розслідування «Агентів справедливості». Також, в ефірі «ІндигоTV» виходитимуть улюблені серіали каналу «Україна». Вже з наступного тижня до глядачів повертаються медична драма «Черговий лікар», перший український серіал про рятувальників «Виклик», мелодрама «Обручка з рубіном»