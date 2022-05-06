Українці назвали шоу на честь Бориса Джонсона: проєкт стартує в ефірі телеканалу «Індиго TV»

У п’ятницю, 6 травня, о 21:00 на каналі «Індиго TV» відбудеться прем’єра політично-сатиричного стендап-шоу «ДжонсоНьюз», названого на честь великого друга України.

В новому проєкті відомий український ведучий Володимир Остапчук ділиться свіжим іронічним поглядом на новини.

Ведучий телеканалу «Україна» Володимир Остапчук відкриває окремий фронт боротьби, у якому безжальною зброєю буде сміх над ворогом. Вже стало очевидно, що і в найважчі часи українці не просто не втрачають запалу та позитивного настрою, а навпаки – наші природні гумор і сатира стали одними з тих рис, які зміцнюють нас і допомагають у протистоянні окупантам.

«ДжонсоНьюз», як ми самі жартуємо, – це новини, які дивиться навіть королева Британії, – зазначає ведучий і автор нового шоу Володимир Остапчук і пояснює, як народилась назва проєкту. – Все просто: прем’єр-міністр Великої Британії – він же Джонсонюк, він великий наш патріот. Сам формат ми придумували разом з каналом «Україна» в бомбосховищах, під сирени і моторошні звістки з війни. Але в ці найстрашніші моменти ми нарешті зрозуміли, хто ми є, українці. Що ми не просто міцні, ми титани, ми захищаємо всю Європу, а Київ, де, власне, ми і знімаємо шоу, – це столиця свободи. І в тому, що Україна зараз – серце світу, переконались усі. Саме цей настрій і драйв ми хочемо передати через екрани».

В ефірі стендап-шоу Володимир Остапчук представляє сатиричний погляд на дії окупантів та різного ґатунку колаборантів, на рашистську брехню про війну в Україні, висміює міфи про «російську велич» і тих, хто їх боїться чи підтримує. Також, автор і ведучий «ДжонсоНьюз» показує, як самі українці, навіть у годину найтяжчих випробувань, влучно глузують з ворога, знайомить глядачів з народним українським гумором часів війни.

«Ми хочемо показати всьому світу, що ми нація з найкрутішим почуттям гумору. Навіть під обстрілами, навіть коли інші ламаються і не витримують, ми вистоїмо і обов’язково переможемо. Сміх і віра в Україну – головна зброя нашого проєкту!» – додає ведучий каналу «Україна».

Стендап-шоу «ДжонсоНьюз» виходить на YouTube. А відтепер також виходитиме в ефірі телеканалу «Індиго TV».

Телеканал «Україна» продовжує працювати у форматі «Єдині новини» та допомагає тримати інформаційний фронт.