Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 випуск від 25.03.2023 дивитися онлайн

25 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 1 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 25.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 1 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: український шеф-кухар, ресторатор, амбасадор борщу, дослідник національної кухні та переможець п’ятого сезону «МастерШеф» Євген Клопотенкощотижня показуватиме українцям, якою багатою на смаки та різноманітною є наша кухня. Також шеф-кухар допоможе українізувати улюблені страви гостей проєкту. Так, Володимир Остапчук розповів, що обожнює жульєн, який в дитинстві йому готувала мама. Євген запропонує взяти схожі інгредієнти та приготувати… грибну юшку з сиром!

Ведучий проєкту розповість історію походження страв, поділиться кулінарними секретами та лайфхаками, а також відкриє для глядачів автентичні українські продукти. Разом з Володимиром шеф-кухар приготує і другу страву – соковиті тертюхи у курячому бульйоні.

Звісно, на кухні проєкту говоритимуть не лише про кулінарію. Володимир розповість про волонтерство, відкриє подробиці особистого життя, прокоментує стосунки з дітьми та колишньою дружиною та багато іншого! Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 випуск від 25.03.2023.

1 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.