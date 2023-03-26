Я люблю Україну 2 випуск від 26.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску шоу Я люблю Україну: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких ви можете заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможця ми визначимо у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У другому випуску шоу за команду Юрія Ткача будуть змагатися Богдан Шелудяк та Неля Шовкопляс, а за команду Володимира Дантеса виступлять Наталка Денисенко та Діма Каднай. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 2 випуск від 26.03.2023.
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