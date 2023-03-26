Я люблю Україну 2 випуск від 26.03.2023 дивитися онлайн

26 марта 2023 23:06 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Я люблю Україну 2 випуск від 26.03.2023 дивитися онлайн
Я люблю Україну: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 26.03.2023)
Пресслужба каналу ТЕТ

26 березня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск шоу Я люблю Україну. 2 випуск шоу Я люблю Україну від 26.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску шоу Я люблю Україну: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких ви можете заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможця ми визначимо у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У другому випуску шоу за команду Юрія Ткача будуть змагатися Богдан Шелудяк та Неля Шовкопляс, а за команду Володимира Дантеса виступлять Наталка Денисенко та Діма Каднай. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 2 випуск від 26.03.2023.

2 випуск шоу Я люблю Україну дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Я люблю Україну! дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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