Я люблю Україну 2 випуск від 26.03.2023 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Я люблю Україну: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 26.03.2023) Пресслужба каналу ТЕТ

26 березня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск шоу Я люблю Україну. 2 випуск шоу Я люблю Україну від 26.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.