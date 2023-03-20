Я люблю Україну 1 випуск від 19.03.2023 дивитися онлайн

20 марта 2023 19:50 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Я люблю Україну 1 випуск від 19.03.2023 дивитися онлайн
Я люблю Україну: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 19.03.2023)
Пресслужба каналу ТЕТ

19 березня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск шоу Я люблю Україну. 1 випуск шоу Я люблю Україну від 19.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску шоу Я люблю Україну: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких ви можете заробити певну кількість балів. Потім всі ці бали сумуються, але рахунок в останньому фінальному конкурсі може кардинально змінитися. У першому випуску шоу за команду Юрія Ткача будуть змагатися Арам Арзуманян та Інна Приходько, а за команду Володимира Дантеса виступлять Аліна Блажкевич та Анастасія Оруджова. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 1 випуск від 19.03.2023.

1 випуск шоу Я люблю Україну дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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