Я люблю Україну 1 випуск від 19.03.2023 дивитися онлайн

19 березня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск шоу Я люблю Україну. 1 випуск шоу Я люблю Україну від 19.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 1 випуску шоу Я люблю Україну: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких ви можете заробити певну кількість балів. Потім всі ці бали сумуються, але рахунок в останньому фінальному конкурсі може кардинально змінитися. У першому випуску шоу за команду Юрія Ткача будуть змагатися Арам Арзуманян та Інна Приходько, а за команду Володимира Дантеса виступлять Аліна Блажкевич та Анастасія Оруджова. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 1 випуск від 19.03.2023.

1 випуск шоу Я люблю Україну дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.