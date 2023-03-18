Вечірній Квартал дивитися онлайн – випуски від 11 березня і 18 березня 2023

18 марта 2023 18:50 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Вечірній Квартал дивитися онлайн – випуски від 11 березня і 18 березня 2023
Вечірній Квартал: дивитися онлайн повний випуск від 18 березня 2023
Пресслужба каналу 1+1

11 березня і 18 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшли нові випуски програми Вечірній Квартал 2023. Повні випуски Вечірнього кварталу 2023 від 11.03.2023 і 18.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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В одному з номерів візьмуть участь дочки Євгена Кошового – Серафима, та Юрія Ткача – Єлизавета. Також глядачі побачать зворушливий номер, в якому маленька дівчинка Даша з Харкова читає вірш для свого тата-захисника.

Ще на глядачів чекає пародія на Бориса Джонсона та його дружину Керрі у виконанні Юрія Ткача та Ірини Сопонару. Про те, як колишній премʼєр міністр Великої Британії збирається у відрядження до України і яку сцену ревнощів влаштувала Керрі чоловікові, – дивіться у новому випуску. Не обійдеться без музичних сюрпризів. Дует «Степан і Гіга»  у складі Кошового та Ткача заспіває реп про кохання терористів. Акторки «Жіночого Кварталу» підготували номер разом з українською співачкою FIINKA, а хітмейкер MONATIK презентує нову пісню «Сила».

На зйомках благодійного концерту «Вечірнього Кварталу» були присутні захисники і захисниці України, лікарі та волонтери. Гумористи продовжують своїми виступами підіймати настрій і заряджати позитивом глядачів, адже гумор зараз – це потужна зброя проти ворога. Дивіться онлайн Вечірній Квартал нові випуски 2023.

Новий випуск шоу Вечірній квартал від 11.03.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Новий випуск шоу Вечірній квартал від 18.03.2023 дивіться о 21.30 онлайн на нашому сайті TV.UA.

 

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