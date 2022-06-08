Дружина Юрія Ткача розповіла, як рятувала доньку від російських ракет

Юрій Ткач з дружиною та донькою

Блогерка, дружина шоумена Юрія Ткача, Вікторія розповіла, як вони з сім’єю пережили моторошні нічні бомбардування.

З початком війни родина Юрія Ткача вирішила не залишати Київ. Протягом першого місяця подружжя з донькою Лізою жило у друзів, сподіваючись, що це не триватиме довго. Та залишатись у столиці було небезпечно, тому чоловік все-таки вирішив вивезти дружину з дитиною за кордон.

Дорогою вони зупинились у Вінниці, де сподівалися, що проведуть спокійну ніч. Однак там їх застали бомбардування.

У перший місяць ми спали на карематах над спуском у підвал, щоб у разі чого швидко можна було спуститись. І коли ми доїхали до Вінниці, я сказала Юрі: «Це наша перша за довгий час ніч на ліжку, м’яка постіль, ми виспимося». Але о 3 ночі пролунала сирена, яку ще супроводжував чоловічий голос: «Увага, тривога! Ховайтеся». Це було так лячно. Я прокинулась від цього гулу і побачила у вікнах будинку навпроти рожево-червоно-помаранчеве зарево, наче увімкнули дуже багато софітів і направили на один дім, – пригадала ту морошну ніч Вікторія Ткач у розмові з журналістом програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».

Юрій Ткач з дружиною та донькою / instagram.com/yuriy_tkach

Жінка зрозуміла, що часу на те, аби вибігти з кімнати в коридор і сховатися там, уже не вистачить. Рятувати дитину Вікторії довелося своїм тілом.

Я її просто накрила собою. Прогримів вибух, після якого ми вже вибігли в коридор. Я вирішила вийти на балкон, аби подивитися, що з машинами. Виходжу і бачу, як летить друга ракета. Лунає другий вибух. Це тоді у Вінниці вони цілились у телевізійну вежу, а ми були трохи менше ніж за 2 км від неї. Це було дуже страшно! – зазначила дружина Ткача.

Юрій Ткач з дружиною / instagram.com/yuriy_tkach

Врешті жінка з донькою виїхали за кордон. Зараз вони перебувають у Болгарії і дуже чекають завершення війни.

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