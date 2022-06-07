Колишня дружина DZIDZIO зізналась, чому планує з’їжджати з подарованої співаком квартири
7 июня 2022 13:00
SLAVIA та DZIDZIO
пресс-служба канала Украина
Колишня дружина DZIDZIO SLAVIA розповіла, які її плани зруйнувала війна та зізналась, чому більше не збиралась жити в квартирі, яку подарував їй Михайло Хома в ході розлучення.
SLAVIA, як і більшість артистів, не була готова до війни. Напередодні жахливого дня до неї в Київ приїхала мама. А вже через тиждень артистка мала виїжджати зі своєї славнозвісної квартири в Києві.
З першого березня у мене мало початись зовсім інше життя… я мала переїхати за місто та почати все спочатку. Але не вдалось. Не хочу розповідати нюанси, адже ще нічого не відбулось, як складеться, тоді й буде, про що говорити, – заінтригувала SLAVIA в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» каналу «Україна».
Співачка SLAVIA / пресс-служба канала Украина
Насправді, я хотіла переїхати поближче до свого будинку, в якому я розпочала ремонт, щоб контролювати всі ці процеси. Але не вдалось, – пояснила співачка. – Ми придбали цю квартиру, коли ще були одружені з Михайлом. Я дуже мріяла про неї. Обожнюю природу, воду, а там якраз недалечко є озеро. Три роки ми чекали завершення будування і ось нарешті можна було починати ремонт. Я вже собі все уявила в новій оселі, здається, що і життя там прожила – така чітка картинка перед очима. Але не складається, мабуть, так треба.
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