Колишня дружина DZIDZIO зізналась, чому планує з’їжджати з подарованої співаком квартири Туренко Андрей

SLAVIA та DZIDZIO пресс-служба канала Украина

Колишня дружина DZIDZIO SLAVIA розповіла, які її плани зруйнувала війна та зізналась, чому більше не збиралась жити в квартирі, яку подарував їй Михайло Хома в ході розлучення.