Супер Топ-модель по-українськи: Аня Суліма розповіла про розбомблену квартиру в Ірпені та сусідів

Блогерка Аня Суліма в другому випуску спецпроекту «Предметка. Переселенці» розповіла, що сталося з її квартирою в окупованому Ірпені.

Фіналістка реаліті «Екси» і уастниця проекту «Супер Топ-модель по-українськи» на Новому каналі Аня Суліма довго і важко збирала на власне житло в Ірпені. Затишна квартирка була мрією блогерки, і вона цілеспрямовано йшла до цілі не один рік. Але в кінці лютого під Київ прийшли російські окупанти.

На щастя, в цей момент сама Аня була в іншому місті.

Після Нового року ми шукали нові баскетбольні клуби для Августа й розглядали кілька варіантів. Мали вибір – їхати додому в Ірпінь, в Суми або Вінницю, яку ми зрештою й обрали. І я вірю, що в нас чудовий янгол-охоронець, який уберіг і від Ірпеня, і від Сум, тому що в обох цих містах було справжнє пекло, - говорить дівчина.

Сильний захист виявився не лише в Ані, а й у її квартири під Києвом.

Квартира в Ірпені вціліла, наш будинок стоїть, і я досі не розумію, як так сталося! Будинок навпроти, за кілька метрів від нашого, як решето! Прямі потрапляння снарядів з танків… Його просто немає. А наш з боків розбитий, але саме мій під’їзд, який знаходиться посередині, та моя квартира – цілі, і навіть вікна, сусіди кажуть, не повилітали, - розповідає Суліма.

Блогер Аня Сулима / пресс-служба Нового канала

Аня розповіла, що постійно тримала контакт із сусідами по ЖК, які залишалися вдома, бо їм нікуди було тікати.

Ми з сусідами від початку повномасштабної війни постійно були на зв’язку. Багато мешканців мого ЖК в Ірпені – це люди, які тікали ще у 2014 році з Донецька та Луганська. Вони купили квартири, а війна все одно наздогнала їх уже тут, - говорить фіналістка реаліті «Екси». - І тікати далі багатьом було нікуди. Люди ховалися по підвалах, але потім, десь через тиждень окупації, багато моїх сусідів все ж таки покинули домівки в Ірпені… На весь ЖК залишилося не більше 20 мешканців.

Нагадаємо,