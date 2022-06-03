Паляниця з полуницею за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

3 июня 2022 12:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Паляниця з полуницею за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Паляниця з полуницею за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
instagram.com/hectorjimenezbravo

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився в соцмережі рецептом легендарної паляниці!

Готуйте паляницю, пригощайте військових, принесіть в найближчу лікарню. Підтримуйте один одного! Ми переможемо! – зазначає Ектор.

Інгредієнти:

  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор – 90 грамів.
  • Ванільний цукор – 10 грамів.
  • Йогурт без додавань – 200 грамів.
  • Олія – 120 грамів.
  • Розпушувач – 10 грамів.
  • Борошно – 220 грамів.
  • Полуниця – 400 грамів +1 ст. л. крохмалю.
  • Форма роз’ємна – 20 см

Спосіб приготування:

  1. Збийте яйця з цукром та ванільним цукром.
  2. Додайте йогурт, олію, збивайте далі.
  3. Просійте борошно та розпушувач, збивайте.
  4. Застеліть форму пергаментом, змажте вершковим маслом або олією.
  5. Виливаємо половину тіста.
  6. Помиту полуницю ріжемо на 4 частини, обвалюємо у крохмалі, викладаємо половину полуниці.
  7. Виливаємо решту тіста.
  8. Зверху викладаємо решту полуниці.
  9. Випікаємо 1 годину при температурі 160С.

Паляниця з полуницею за рецептом Ектора Хіменеса-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

рецепт паляниця Ектор Хіменес-Браво

Материалы по теме

Ектор Хіменес-Браво пройшов військову підготовку, аби бути готовим до всього
Новости

Ектор Хіменес-Браво пройшов військову підготовку, аби бути готовим до всього
Ектор Хіменес-Браво готується відкрити ресторан у Львові: Потрібно інвестувати в Україну
Новости

Ектор Хіменес-Браво готується відкрити ресторан у Львові: Потрібно інвестувати в Україну
День матері 2022: зірки поділились теплими спогадами про своїх мам та фото з ними
Новости

День матері 2022: зірки поділились теплими спогадами про своїх мам та фото з ними
Паска з прянощами з мінімуму продуктів від Шефа Алекса Якутова
Еда и рецепты

Паска з прянощами з мінімуму продуктів від Шефа Алекса Якутова
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)

Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)
Як побороти апатію під час війни: 5 лайфхаків Олі Цибульської

Як побороти апатію під час війни: 5 лайфхаків Олі Цибульської
YOGEN: Я хочу дивувати людей новою музикою

YOGEN: Я хочу дивувати людей новою музикою
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)

Популярное видео

Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)

Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 29.05.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 29.05.2022)
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 5 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 5 серію онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK