Паляниця з полуницею за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
3 июня 2022 12:00
Паляниця з полуницею за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
instagram.com/hectorjimenezbravo
Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився в соцмережі рецептом легендарної паляниці!
Готуйте паляницю, пригощайте військових, принесіть в найближчу лікарню. Підтримуйте один одного! Ми переможемо! – зазначає Ектор.
Інгредієнти:
- Яйця – 2 шт.
- Цукор – 90 грамів.
- Ванільний цукор – 10 грамів.
- Йогурт без додавань – 200 грамів.
- Олія – 120 грамів.
- Розпушувач – 10 грамів.
- Борошно – 220 грамів.
- Полуниця – 400 грамів +1 ст. л. крохмалю.
- Форма роз’ємна – 20 см
Спосіб приготування:
- Збийте яйця з цукром та ванільним цукром.
- Додайте йогурт, олію, збивайте далі.
- Просійте борошно та розпушувач, збивайте.
- Застеліть форму пергаментом, змажте вершковим маслом або олією.
- Виливаємо половину тіста.
- Помиту полуницю ріжемо на 4 частини, обвалюємо у крохмалі, викладаємо половину полуниці.
- Виливаємо решту тіста.
- Зверху викладаємо решту полуниці.
- Випікаємо 1 годину при температурі 160С.
Паляниця з полуницею за рецептом Ектора Хіменеса-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo