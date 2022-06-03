Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо дитина боїться залишитися без мами після жахіть війни

3 июня 2022 11:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо дитина боїться залишитися без мами після жахіть війни
Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо дитина боїться залишитися без мами після жахіть війни
pixabay.com

Війна, яку розв’язала росія проти України, шокувала і дорослих, і дітей. Найменші з нас важче переносять зміни і військові дії.

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У рубриці щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Дмитро Карпачов пояснив, як бути, якщо дитина боїться залишатися без мами після того, як побачила жахіття війни.

Акторка Ольга з Маріуполя працювала саме в тому театрі, який атакували рашисти. Її родина досить довго перебувала в Маріуполі, в укритті під постійними обстрілами. Вони топили сніг, щоб добути воду, й готували надворі на вогнищі. Проте дивом дізналися, що є виїзд із міста по мінним полям. Зараз вони у Німеччині. Однак, 5-річний син, який вже був досить самостійним, за цей час знову не може відійти від мами й спати без неї – хлопчик боїться залишатися сам.

Що робити, якщо дитина боїться бути без мами після жахіть війни, розповів Дмитро Карпачов:

1. Дайте дитині час. Як мінімум, вдвічі довший, ніж вона провела в постійному страху. Відтоді, як ви почали переховуватися від вибухів, у малюка почалося нове життя. Дорослі розуміють, що вже безпечно, а дітям треба час, щоб звикнути.

2. Якщо за 2-3 місяці ситуація не поліпшиться, зверніться за допомогою психолога. Експерт допоможе вирішити питання з адаптацією.

3. Привчайте дитину до самостійності поступово. І щораз збільшуйте час, коли вас немає. Потрібно починати все спочатку: дитина бавиться в кімнаті – мама поряд, потім – мама в іншій кімнаті, а вже згодом – пішла з дому.

4. Залишайте дитині таймер. І повертайтеся тоді, коли обіцяли. Має бути візуалізація часу: коли дитина зрозуміє, що ви пішли на короткий час і повернулися, значить з мамою все гаразд.

5. Повернувшись, принесіть з собою подарунок для дитини.

6. У жодному разі не обманюйте дитину. Кажете, що йдете на 10 хвилин, а приходите ввечері – означає підривати довіру дитини.

7. Покажіть дитині, що ті місця, куди ви йдете, безпечні. Візьміть її туди з собою. Поведіть дитину на вулицю – доведіть, що все добре, зайдіть в магазин. А коли вам одній треба буде вийти, нагадайте, що ви вже були разом у цих місцях.

Нагадаємо,

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СТБ діти психолог війна психологія Дмитро Карпачов

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