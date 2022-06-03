Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо дитина боїться залишитися без мами після жахіть війни
Війна, яку розв’язала росія проти України, шокувала і дорослих, і дітей. Найменші з нас важче переносять зміни і військові дії.
Акторка Ольга з Маріуполя працювала саме в тому театрі, який атакували рашисти. Її родина досить довго перебувала в Маріуполі, в укритті під постійними обстрілами. Вони топили сніг, щоб добути воду, й готували надворі на вогнищі. Проте дивом дізналися, що є виїзд із міста по мінним полям. Зараз вони у Німеччині. Однак, 5-річний син, який вже був досить самостійним, за цей час знову не може відійти від мами й спати без неї – хлопчик боїться залишатися сам.
Що робити, якщо дитина боїться бути без мами після жахіть війни, розповів Дмитро Карпачов:
1. Дайте дитині час. Як мінімум, вдвічі довший, ніж вона провела в постійному страху. Відтоді, як ви почали переховуватися від вибухів, у малюка почалося нове життя. Дорослі розуміють, що вже безпечно, а дітям треба час, щоб звикнути.
2. Якщо за 2-3 місяці ситуація не поліпшиться, зверніться за допомогою психолога. Експерт допоможе вирішити питання з адаптацією.
3. Привчайте дитину до самостійності поступово. І щораз збільшуйте час, коли вас немає. Потрібно починати все спочатку: дитина бавиться в кімнаті – мама поряд, потім – мама в іншій кімнаті, а вже згодом – пішла з дому.
4. Залишайте дитині таймер. І повертайтеся тоді, коли обіцяли. Має бути візуалізація часу: коли дитина зрозуміє, що ви пішли на короткий час і повернулися, значить з мамою все гаразд.
5. Повернувшись, принесіть з собою подарунок для дитини.
6. У жодному разі не обманюйте дитину. Кажете, що йдете на 10 хвилин, а приходите ввечері – означає підривати довіру дитини.
7. Покажіть дитині, що ті місця, куди ви йдете, безпечні. Візьміть її туди з собою. Поведіть дитину на вулицю – доведіть, що все добре, зайдіть в магазин. А коли вам одній треба буде вийти, нагадайте, що ви вже були разом у цих місцях.
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