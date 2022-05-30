Дмитро Карпачов розповів, як не боятися змін у будь-якому віці: життя спочатку в 40 років

Дмитро Карпачов розповів, як не боятися змін у будь-якому віці

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну мільйони українців залишили свої домівки чи втратили житло. Люди вимушені починати життя спочатку, знаходити в собі сили рухатись далі.

У рубриці щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Дмитро Карпачов розповів, як у 40 років продовжити жити далі, що б там не сталося.

Героїня випуску – Ірина з Боярки – має трьох дітей, від 9 до 14 років. З початком війни вони евакуювалися спочатку до Польщі, а потім переїхали до Фінляндії. Кілька років тому Ірина змінила професію, а згодом залишила Україну. Чоловік їй не допомагає після розлучення. Жінка хвилюється, що у Фінляндії їй заново доведеться проходити роки навчання та пошуку клієнтів.

Як у 40 років розпочати життя спочатку, розповів Дмитро Карпачов:

1. Знайдіть у своїй ситуації переваги. Наприклад, що ваші діти вже дорослі.

2. Насамперед у вас є ви, ваш життєвий і професійний досвід. Тож розпочинаєте ви далеко не з нуля.

3. Займіть активну позицію. Не підлаштовуйтесь під обставини, а створюйте їх.

4. Поставте собі мету, розділіть її на етапи з певними термінами та йдіть до неї.

5. Шукайте не перепони, а можливості. Треба надихатися своїм розвитком, побудовою життя. Як мінімум, мріяти та концентруватися на цьому.

6. Якщо ви боїтеся майбутнього, не фокусуйтеся на найгіршому варіанті. Продумайте ще кілька позитивних сценаріїв.

7. Не відкладайте щастя на потім. Досягнення мети має супроводжуватися задоволенням від життя.

8. Аби не сумувати за минулим, дивіться в майбутнє. І в цьому майбутньому ви маєте бути щасливі.

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