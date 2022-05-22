Що робити, якщо стосунки на відстані дали тріщину – поради психолога

Що робити, якщо стосунки на відстані дали тріщину – поради психолога

Мільйони українок з дітьми залишили країну через повномасштабне вторгнення росії на територію нашої держави. Стосунки на відстані можуть переживати кризу.

У рубриці щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Андрій Жельветро розповів, що робити, якщо пара має проблеми.

Під час повномасштабної війни, яку розпочала росія проти України, Софія з дитиною виїхала до Польщі, а чоловік залишився у столиці. Жінка жаліється, що спілкування з коханим зіпсувалося.

Що робити, якщо стосунки на відстані дали тріщину через війну:

1. Поважайте емоційний стан партнера, якщо ви у безпеці, а він – ні. Він зараз переживає події, пов’язані з війною, а ви, дякувати богу, знаходитеся у безпечному місці. Ви пропонуєте стосунки, які були раніше, але він не може їх зараз дати.

2. Пам’ятайте, що чоловікам також потрібна підтримка. Якщо ви у розлуці й не можете проводити час спільно, згадайте, як ви робили це раніше.

3. Шукайте нові способи підтримувати романтичні стосунки. Якщо ви полюбляли дивитися фільми разом, за допомогою додатків можна це робити онлайн у приватному просторі. Головне – домовлятися.

4. Говоріть прямо про те, чого вам бракує у стосунках саме зараз, і поясніть, якої підтримки прагнете.

5. У суперечках говоріть лише про актуальну проблему, не згадуйте всі колишні образи та претензії.

6. Під час кожної розмови хоча б раз говоріть одне одному приємні слова.

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