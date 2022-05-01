Що робити зі страхом не знайти гідну роботу в іншій країні: поради псохолога

Що робити зі страхом не знайти гідну роботу в іншій країні: поради псохолога

Через повномасштабне вторгнення росіїї на територію нашої держави багатьом українцям довелося виїхати за кордом у пошуках безпеки. Там на них чекало життя з нуля та пошук нової роботи.

Багато хто досі боїться зробити крок та почати працювати через страх не знайти гідний варіант для заробітку. Що робити у цьому випадку, розповів психолог Андрій Жельветро.

За порадою до експерта звернулася Любава з Києва. З міркувань безпеки жінці довелося виїхати з України до Німеччини. Зараз вона переймається тим, що не зможе знайти роботу за кордоном.

Психолог радить:

1. Проаналізуйте свої сильні якості, які допомагали вам у професії. Пам’ятайте, що з переїздом особисті і професійні вміння нікуди від вас не поділися.

2. Позбавтеся обмежувальних переконань щодо себе. Не думайте, що у вас щось не вийде. Це якір, який тягне вниз.

3. Зробіть усе, щоб покращити свій психологічний стан та зменшити рівень стресу. Займіться спортом, помедитуйте, сходіть до кав’ярні.

4. Не вимагайте від себе миттєвих результатів. Для того, щоб здобути такий самий рівень у професії, як в Україні, знадобиться певний час.

5. Почніть якомога швидше вчити мову країни, в якій перебуваєте. Тоді у вас буде більше шансів отримати гідну роботу.

Психолог Андрій Жельветро / Пресслужба каналу СТБ

6. Скористайтеся соціальними мережами для пошуку роботи. Напишіть пост у Facebook, вказавши, що вмієте робити. Надішліть інформацію у всі групи, які об’єднують українців у місті чи країні перебування. Також підпишіться на телеграм-канали з пошуку роботи для українців.

7. Уявіть найгірший сценарій подій, що з вами може трапитися за кордоном. І домовтеся із собою, у якій з точок його втілення ви ладні піти з собою на компроміс. Наприклад, знайти іншу тимчасову роботу.

8. Складіть детальний план дій, якщо найгірший сценарій все ж реалізується. Так ви візьмете під контроль свої хвилювання.

9. Не відкладайте життя на потім. Не втрачайте дорогоцінний час. Чимшвидше ви почнете робити хоча б маленькі кроки, тим більше у вас шансів досягти успіху.