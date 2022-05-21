Дмитро Карпачов розповів, як правильно говорити з людьми, які пережили жахіття окупації

21 мая 2022 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дмитро Карпачов розповів, як правильно говорити з людьми, які пережили жахіття окупації
Психолог Дмитро Карпачов
Пресслужба каналу СТБ

Як правильно говорити зі знайомими, які пережили жахіття життя пліч-о-пліч з окупантами. Поради від психолога Дмитра Карпачова.

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Російська армія від початку повномасштабного вторгнення тимчасово окупувала деякі території України та населені пункти. Багатьом українцям довелося пережити жахіття життя пліч-о-пліч з окупантами. Як правильно говорити зі знайомими, на долю яких випали такі випробування, розповів Дмитро Карпачов у рубриці «Допомога психолога» на СТБ.

Дівчина з Вінниці звернулася за допомогою тому, що до неї має приїхати сестра, яка місяць знаходилась в окупації. Героїня не знає, як з нею правильно спілкуватися, бо та втратила і чоловіка, і дім.

Психолог Дмитро Карпачов радить у такому випадку:

♦ дайте людям, котрі жили в окупації, відпочити та відчути себе у безпеці;

♦ у них травматичний досвід. Можливо, люди на деякий час хочуть забути про те, що було, щоб перезавантажитися, привести до ладу психіку. Зараз важливо, щоб вони відчули, що їм більше нічого не загрожує;

♦ ініціатива розмови має бути від них. Не тисніть своїми запитаннями;

♦ якщо людина говорить першою, обов’язково підтримуйте цю розмову, це полегшить її стан. Можна спробувати запитати, як вона себе почуває, проте не наполягайте. Можливо, людина не захоче говорити про це саме з вами;

♦ будьте щирими. Уникайте штампів на кшталт «все буде гаразд», «я тебе розумію», тощо;

♦ якщо людина закривається і сумує протягом кількох тижнів, вмовте її звернутися до фахівця. Така ситуація свідчить про те, що людина не в змозі справитися з цією ситуацією самостійно, можливо, вона не розуміє, що їй потрібна допомога;

♦ не беріть на себе роль професійного психотерапевта.

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